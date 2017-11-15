Yaşar Şanlı mazbatasını aldı

Sendikanın 6. Olağan Kongresi’nde güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını 5. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi İzmit 1.İlçe Seçim kurulu Başkanı Hüseyin Öksüz’ün elinden aldı. Şanlı’yı yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı Adliye önünde açıklama yapan Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “12 Kasım Pazar günü kongremizi gerçekleştirmiştik. Kongre sonrasın bugün mazbatamızı aldık. Bundan sonra çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya devam edeceğiz. Seçimimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ayşegül KALAYCI