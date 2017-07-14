Yaşar Şanlı:“15 Temmuz’u yaşatanları affetmeyeceğiz”

Kamu Sen Kocaeli İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasını düzenleyen Kamu Sen İl Temsilcisi Yasar Şanlı, “Bir yıl önce, tarihin en hain, en acımasız darbe girişimlerinden birine hep birlikte şahit olduk. Ülkemizin geleceğine, demokrasimize ve milli iradeye pusu kuran eli kanlı teröristler, hem sivil vatandaşlarımıza, hem güvenlik güçlerimize, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne en ağır silahlarla saldırmasına rağmen, Allah’a şükürler olsun ki kirli emellerine ulaşamadılar. Milletimiz ve güvenlik güçlerimiz canları pahasına buna müsaade etmedi.

ASLA AFFETMEYECEĞİZ

Zira bizler, “Önce ülkemiz” diyen Türkiye Kamu Sen mensuplarıyız. Devletini ve milletini asla pazarlık konusu yapmayan “Devlet-i Ebed Müddet” sevdalılarıyız. 15 Temmuz’u, tüm yönleriyle doğru analiz etmenin de çok önemli. Din kisvesine bürünmüş bir yapının devlette nasıl böylesi tehlikeli bir kadrolaşmaya sahip olabildiğini ve bunun ülkemizi sürüklediği tehlikeli noktayı çok iyi anlamalıyız. Ülkemize 15 Temmuz’u yaşatanları asla affetmeyeceğiz. 110 bin civarında ihraç edilen, 35 bine yakın açığa alınan kamu çalışanı için de izlerin birbirine karışmaması, gerçek FETÖ’cülerin açığa çıkartılarak masum insanların tespiti noktasında adil bir araştırma ve yargılama istiyoruz. Bir an evvel bu sürecin tamamlanıp ülkemizin normalleşmesi hepimizin ortak temennisidir. Bir daha 15 Temmuzlar olmasın diye, başta ülkemizi yönetenleri ehliyet, adalet, liyakat ve ilk önce devlete sadakat ilkelerinden vazgeçmemeye, özellikle kamuda istihdamların bu ana ilkeler üzerinden tesis edilmesi hususunda tarihe şerh düşme noktasında uyarıyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz akşamı ülkesi ve milleti adına canını ortaya koyan, bu uğurda gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin”

Ayşegül KALAYCI