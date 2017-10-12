"Yaser’in başında kask vardı"

Yaser Karhan kullandığı motosiklet ile yola çıkan kamyonete çarpmış kendisi olay yerinde ölürken, arkadaşı da ağır yaralanmıştı. Kazada Karhan ve arkadaşının kask takmadıkları iddia edilmişti. Olay sonrasında gazetemize gelen Karhan’ın dayısı Mahmut Azaklıoğlu kazayla ilgili bilgilendirme yaptı. Acılı dayı Azaklıoğlu, yeğeni Yaser’in başında kask olduğunu ancak arkasında bulunan arkadaşının kask takmadığını söyledi. Kazada çarpmanın etkisiyle Yaser Karhan’ın başında kırılan kask yola savrulmuş.

Çiğdem ARMAĞAN



