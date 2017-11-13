Yaşlanmayı yavaşlatan besin
ABD'li bilim insanlarına göre, çörek mantarının düzenli olarak tüketilmesinin gençliği uzatıyor, çünkü içinde yaşlanmayı yavaşlatan iki antioksidan var.
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Pensilvanya Üniversitesi'nin internet sitesinde yayımlanan habere göre bilim insanları, mantarlarda çok miktarda ergotionein ve glutation antioksidanların bulunduğunu tespit etti. Bu maddeler, oksidasyon reaksiyonları sırasında serbest radikallerin -eşleşmemiş elektronları olan oksijen atomların- hücrelere verdiği hasarlar gibi oksidatif stresin olumsuz etkisini nötralize etmeye yardımcı oluyor. Pennsylvania Üniversitesi'nden Prof. Dr. Robert Beelman, "Hiç şüphesiz mantarlar bu iki antioksidana sahip" dedi. Ergotionein ve glutation antioksidanın en fazla çörek mantarında bulunduğu tespit edildi. Ayrıca termik işlemlerin mantarlardaki antioksidan oranını etkilemediği ifade edildi.
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