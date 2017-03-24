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Yaşlı kadın evinin girişine çekilen aracı görünce...

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Yaşlı kadın evinin girişine çekilen aracı görünce...
İzmit'te evinin girişine çekilen otomobile sinirlenen yaşlı kadın, sahibi gelinceye kadar eline aldığı sopayla otomobile vurdu. 

Olay, önceki gün İzmit’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, evinin önüne park edilen 41 K 1880 plakalı aracı görünce sahibine ulaşmaya çalıştı. Sahibine ulaşamadığı otomobilin evinin girişini kapatmasına sinirlenen yaşlı kadın, daha sonra eline aldığı sopa ile otomobile vurmaya başladı. Yaşlı kadının sopa ile otomobilin üzerine sert darbeler indirme anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde evinin girişi kapandığı için sinirlenerek arabaya vuran kadının, “Trafik kurallarına uyun. Kırıyorum arabanızı. Neden trafik kurallarına uyarak park etmiyorsunuz. Uymuyorsanız arabanızı kırıyorum. Çabuk gelin, yoksa gelene kadar vuracağım. Trafik kurallarına uymayanın hali bu. Sizinle mi uğraşacağım. Burası bir kapı, burada araba durmaz” diyerek aracın sahibine serzenişte bulundu.

Yan binada inşaat işi yapan otomobillin sahibi ise aracının zarar gördüğünü görünce yaşlı kadına vurmamasını söyledi. Araç sahibi daha sonra hızla gelerek aracını bulunduğu yerden kaldırdı.

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