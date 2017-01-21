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Yaşlı Tıbbi Bakım Merkezi ortaya çıktı

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Yaşlı Tıbbi Bakım Merkezi ortaya çıktı
Umuttepe yerleşkesi içinde, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ile Koruma Klor Alkali A.Ş.’nin ortak projesi olarak yaptırılan “Yaşlı Tıbbi Bakım Merkezi “ binasının inşaatı büyük ölçüde tamamlandı.

ÇOK BÜYÜK BİR İHTİYAÇ

Maliyetinin büyük bir bölümü, Koruma Şirketler Grubu’nun sahibi Aracı ailesi tarafından karşılanan merkez tamamlandığında KOÜ Tıp Fakültesi’ne bağlı Semahat Aracı Yaşlı Tıbbi Bakım Merkezi olarak kullanılacak. 180 yatak kapasiteli tesiste, fiziki sorunu bulunmayan ancak evde bakımı mümkün görünmeyen demans hastası yaşlıların bakımı sağlanacak. Tesise, İzmit için çok büyük önem taşıyan bu projeyi gerçekleştiren Aracı kardeşlerin annesi merhum Semahat Aracı’nın adı veriliyor.

REKTÖR İNCELEME YAPTI

İnşaatının sonlarına gelinen, bu yıl içinde hizmete açılması planlanan Semahat Aracı  Yaşlı Tıbbi Bakım Merkezi binasında KOÜ Rektörü  Prof.Dr.Sadettin Hülagü inceleme yaptı, inşaatın son durumu ile ilgili bilgi aldı. Aracı Ailesi’nin titiz takibi sayesinde tesis planlanan süresi içinde tamamlanabiliyor.

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