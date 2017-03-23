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Yaşlılar gençlerle coştu

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Yaşlılar gençlerle coştu
Gebze'de yaşlılar ile üniversite öğrencileri bir araya gelirken, birlikte müzik eliğinde oyun oynayıp eğlendi.

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri ile Yaşlılar Haftası nedeniyle Tavşancıl Huzurevi sakinlerini Gebze Gençlik Merkezi'nde ağırladı. Üniversiteli gençler, yaşlılara hediyeler verirken, birlikte sohbet ederek zaman geçirdi. Öğrenciler, keyifli geçen sohbet sırasında yaşlılarla birlikte fotoğraf çektirdi. Öğrenciler yaşlılarla birlikte müzik eşliğinde oyun oynadı. Daha sonra gençlik merkezinin bahçesine fidan dikildi. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Büşra Şengel, "Onlarla konuştuk, sohbet ettik. Onların dertlerini dinledik, bize öğütler verdiler" dedi.

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Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, "Bu gün burada fidanlar, çınarlarla buluşuyor. Yaşlılar Haftası kapsamında yaşlılarımızla buluşuyoruz. Biz daha önce huzurevine bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bugün burada onun devamı mahiyetinde yaşlılarımızı ağırlıyoruz. Buradaki amaç, yaşlılarımızla kopmuş olan bağı güçlendirmek ve yaşlılarımızın gönlünü almak ve gençlerimize bu bilinci katmaya çalışmak" dedi.

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