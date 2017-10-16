Yaşlılara 'en tatlı' ziyaret

Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri yaşlıları ziyaret ederek, gönüllerini kazanıyor. Görevliler, 10 ayrı eve konuk olarak yaşlılarla sohbet etti. Kapısı çalınan yaşlı vatandaşlar ziyaretler dolayısıyla mutlu olurken, meyve sepeti ve çikolata ikramında bulunuldu. 80 yaşındaki Sariye Teyze, ziyaret dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, "Bizleri unutmayan belediyemize teşekkür ediyorum. Çok duygulandım" ifadelerini kullandı. 87 yaşındaki Ahmet Sönmez ise, "Bir anda kapımız çaldı ve çat kapı ziyaret bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri, "Belirli program çerçevesinde yaşlılarımızı ziyaret edip, başkanımızın selamlarını iletiyoruz" dedi. Yaşlılar ise kendilerine yapılan bu ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.