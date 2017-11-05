Yaşlıya ücretsiz sağlık hizmeti

Yaşlıların evde sağlık hizmeti alabilmesinde herhangi bir kriter yok. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor.



ÖNERİ SUNULUYOR

Bunun için sadece 444 3 833 numaralı telefonu aramak yeterli. Telefonda hastanın kimlik numarası ve hizmet almak istediği il, ilçe bilgisi ve açık adresi alınıyor. Yaşlının kendisinden ya da arayan yakınından, bakımın ne şekilde olacağı öğreniliyor. Bu bilgiler, yaşlı kişilerin bulunduğu ildeki koordinasyon merkezine bildiriliyor.



HASTANE HİZMETİ

Koordinasyon merkezi, yapacağı ön değerlendirme sonucunda kişinin durumunu dikkate alarak, uygun gördüğü birimi ya da aile hekimini evde sağlık hizmeti için görevlendiriyor. Evde yaşlı bakımı kişinin hastaneye götürülüp getirilmesini de kapsıyor.