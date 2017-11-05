Yaşlıya ücretsiz sağlık hizmeti
Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor.
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Yaşlıların evde sağlık hizmeti alabilmesinde herhangi bir kriter yok. Başvuran herkese bu hizmet veriliyor.
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Bunun için sadece 444 3 833 numaralı telefonu aramak yeterli. Telefonda hastanın kimlik numarası ve hizmet almak istediği il, ilçe bilgisi ve açık adresi alınıyor. Yaşlının kendisinden ya da arayan yakınından, bakımın ne şekilde olacağı öğreniliyor. Bu bilgiler, yaşlı kişilerin bulunduğu ildeki koordinasyon merkezine bildiriliyor.
HASTANE HİZMETİ
Koordinasyon merkezi, yapacağı ön değerlendirme sonucunda kişinin durumunu dikkate alarak, uygun gördüğü birimi ya da aile hekimini evde sağlık hizmeti için görevlendiriyor. Evde yaşlı bakımı kişinin hastaneye götürülüp getirilmesini de kapsıyor.
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Etiketler : sağlık hizmeti, yaşlı, ücretsiz
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