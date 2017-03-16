Yatak odasında çıkan yangında 10 kişi mahsur kaldı

İzmit'te, 3 katlı binanın birinci katının yatak odasında çıkan yangın korkuya neden olurken, binanın en üst katında 3'ü çocuk 10 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları merdivenle indirdi.

İzmit 28 Haziran Mahallesi Özbay Sokak üzerinde bulunan Duman Apartmanı'nda yangın çıktı. Çağlar Duman'a ait binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yatak odasındaki koltuk alev alarak yandı. Yangını fark eden evdekiler üst kata kaçtı. Binayı dumanlar sararken, 3'ü çocuk 10 kişi binanın en üst katında mahsur kaldı.

Sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyecilerin yardımı ile itfaiye merdiveni ile indirdi. 112 Acil servis ekipleri dumandan etkilenenlere müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen 10 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.