Yatma işine çözüm gelmeli 

İsmetpaşa’nın son günlerinde Kocaelispor ligin mütevazı ekiplerinden Osmaniye’yi konuk etti, ancak İsmtepaşa’ya futbol maçı izlemeye gelenler ne yazık ki rakip yüzünden futbolun f sini izleyemediler. Tamam, Osmaniyespor’u tebrik ediyoruz bu kadro ile 50 küsür dakika 10 kişi oynayarak Kocaelispor gibi bir ekipten puan aldılar, ama yatmanın zaman geçirmenin bu kadar yüzsüzce yapılanına da hiç tanık olmadım. Gerçekten sahada ikinci yarı utanç verici görüntüler yaşandı, bu şekilde alınan puana sevinen futbolcu bana göre Türk Futbolunun ana sorunlarından bir tanesidir.

Tabi ki kendimizde de kızmamız gereken noktalar var. Karşımızda bize nazaran gerçekten zayıf bir ekip var. Dakika 31 kalecileri atılmış 10 kişi kalmışlar, 457te genç yıldızımız bana göre ciddi şekilde ışık içeren Gökdeniz sağ kanattan içeri açılan ortaya muhteşem bir koşu yaparak usta işi son vuruş ile golü yapmış soyunma odasına da 1-0 önde girmişiz. Ne olursa olsun bu maçı kazanmalıydık. İkinci yarının hemen başında Osmaniye’nin golü gelmiş olsa da eminim %90’ımız bunun sorun olmadığını düşündük, ancak golcü sorunumuzun olduğu aşikar. İshak çok iyi niyetli ancak bana göre hava topları harici özellikleri ne yazık ki yetersiz, bana göre orta saha ile desteklenen bir forvet olmalı ve Özbakır tek forvet çıkmalı. Böyle golün şart olduğu anlarda İshak- Özbakır çift forvete gidilmeli. Golü bulamadık, o dediğimiz utanç dakikaları geldi, top oynanmadı, maçta böyle bitti. Ayrıca her zaman geçirmede tribüne poz olarak saati gösteren hakem de 8-9 dakika uzatma olması gereken yerde 4 dakika uzatma vererek bizi şok etti.

Geçen seneki grubun yarısı kadar bile güçlü değil grup, ciddi şekilde haftalardır lider olan Uşakspor İzmit’te orta sahayı geçemedi, bize karşı üstün oynayan bir tane takım olmadı. Durum böyle olunca puan tablosu insanı daha da üzüyor ancak hala kaybedilen bir şey yok. Ben oyundan, mücadeleden takımdan memnunum. Haftaya yine iç sahadayız, inşallah 3 puan bizim olur.

