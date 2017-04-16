YATMAYLA ATMAYI BİRAZ  SEVİYORUZ 

Vatandaşın birisi gecenin karanlığında köyüne dönerken bataklığa düşmüş.Kurtarılması için "İmdat imdat, kurtaran yok mu"diye bağırmaya başlamış . O anda oradan geçmekte olan kasabanın mal müdürlüğünde görevli bir memur adama yaklaşarak.

-Arkadaş, ne oldu hayırdır niye bağırıyon ?

- Yahu görmüyonmu bataklığa düştüm. Yok mu oralarda dal, ip gibi bir şeyler uzatıversen de beni kurtarsan buradan deyince. Adam uzaktan seslenerek ;

-Kusura bakma arkadaş, sana ne ip uzatırım, ne de dal. Adam bataklığın içine yarıya kadar gömülmüş bir vaziyetteyken "Neden uzatmıyorsun" diye sormuş.

-Arkadaş kusura bakma sen şimdi tam da hazine arazisinin içindesin. Biliyonmu bilmem ama hazineden mal almak suçtur. Bataklığın içerisindeki adam ise:

-Tamam da ben ne olacağım o zaman ölelim mi yani burada .

-Bey efendi sen hiç merak etme. Ben şimdi kasabaya gider kaymakama senin bataklığa düştüğünü söylerim. O da ilçedeki mal müdürünü çağırır. İkisi aralarında istişare ederler ve seni oradan çıkarmak suçmu değil mi bir karar verirler. Eğer seni oradan çıkarmak suç değilse itfaiye gönderirler ve seni oradan çıkarırlar. Bu sözlerden sonra bataklıktaki adam hayretler içinde kalarak,

-Senin bu dediklerin olana kadar ben burada ölürüm arkadaş deyince !

-Yahu arkadaş ben sana ölmezsin demedim ki. Ölürsün ama en azından mevzuata uygun ölürsün demiş !

Gelde çık bu işin içinden yahu arkadaş bir türlü aklım ermez bu kadar bürokrasi nedendir acaba diye. Ya işten kaçıyoruz yada sorumluluktan bunun başka izah tarzı yok. İşten kaçıyoruz deyince aklıma geldi. Orman işçilerinden biri ormanda oturarak büyük bir ağacın dibini elindeki çapayla kazıyormuş oradan geçen biri arkadaş o iş oturarak yapılırmı deyince işçimiz valla arkadaş az önce sırt üstü yatarak yapmayı denedim olmadı ondan sonra oturarak yapmaya başladım demiş. Buyur burdan yak. Hadi konu yatmaktan açılınca bir anektod daha anlatayım sizlere. Belediyede çalışan işçilerden birini bir süre sonra mezarlığa vermişler. Birkaç gün sonra şefine beni buradan alın demiş. Şefide hayrola neden diye sormuş. İşçi efendim demiş orda herkes sırt üstü yatıyor benim çalışmak zoruma gidiyor demiş. Aslında hem yatmayı hemde atmayı biraz seviyoruz galiba.

Bizim işimiz gücümüz "bol bol atmak" tır beyler....

Seçimden seçime "oy atarız"!

Şarkı – türkü - çalgı duyar duymaz "göbek atarız"!

Düğünlerde , maçlarda "silah atarız" !

Karşımızdakini biraz zayıf görünce "tokat atarız" !

Böbürlenmek için yeri geldiğinde "palavra atarız" !

Kafaları çekince "nara atarız" !

Kadınlara , kızlara " hava atarız" !

Cep telefonlarından birbirimize bol bol “ mesaj atarız”!

Sıkılıp bunalırsak üstümüzdeki "giysileri atarız"!

Gereksiz bulup gördüklerimizi "sokağa atarız"!

Olur olmaz işlere karışır , "hariçten gazel atarız"!

Kabahat samur kürk olsa " başkasının üstüne atarız"!

Efkarlanırsak birkaç "kadeh atarız"!

İşimize gelmeyeni " söker , çıkarır , atarız"!

Bilmiyorsak , "kafadan atarız"!

Atarız efendim atarız...

Sonra da yan gelip yatarız...

Allah sonumuzu hayır etsin…

Herkese iyi pazarlar.