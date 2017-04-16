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YATMAYLA ATMAYI BİRAZ  SEVİYORUZ 

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İbrahim ELGİN

Vatandaşın  birisi  gecenin  karanlığında  köyüne  dönerken  bataklığa  düşmüş.Kurtarılması  için "İmdat imdat, kurtaran yok mu"diye  bağırmaya  başlamış  . O  anda  oradan  geçmekte  olan  kasabanın   mal  müdürlüğünde  görevli  bir  memur  adama  yaklaşarak.

-Arkadaş, ne oldu hayırdır  niye  bağırıyon  ?

- Yahu  görmüyonmu  bataklığa  düştüm. Yok mu oralarda dal, ip  gibi  bir  şeyler    uzatıversen  de  beni  kurtarsan  buradan  deyince. Adam uzaktan  seslenerek  ;

 -Kusura  bakma arkadaş, sana  ne ip  uzatırım, ne de dal. Adam  bataklığın  içine  yarıya  kadar  gömülmüş   bir  vaziyetteyken "Neden  uzatmıyorsun" diye  sormuş.

-Arkadaş   kusura  bakma  sen  şimdi  tam da hazine  arazisinin  içindesin. Biliyonmu  bilmem  ama  hazineden  mal  almak  suçtur. Bataklığın içerisindeki adam ise:

-Tamam da  ben  ne  olacağım o  zaman  ölelim mi  yani  burada .  

 -Bey  efendi   sen hiç merak etme. Ben  şimdi kasabaya  gider  kaymakama  senin  bataklığa  düştüğünü  söylerim. O da ilçedeki  mal  müdürünü  çağırır. İkisi  aralarında  istişare  ederler  ve  seni  oradan çıkarmak suçmu  değil mi  bir  karar  verirler. Eğer  seni  oradan  çıkarmak suç  değilse  itfaiye  gönderirler  ve  seni  oradan  çıkarırlar. Bu  sözlerden  sonra  bataklıktaki  adam  hayretler  içinde kalarak,

-Senin  bu  dediklerin  olana  kadar  ben  burada  ölürüm arkadaş  deyince !

-Yahu arkadaş ben sana ölmezsin demedim ki. Ölürsün ama en azından mevzuata uygun ölürsün demiş !

  Gelde  çık  bu  işin  içinden  yahu  arkadaş  bir  türlü  aklım  ermez  bu  kadar  bürokrasi  nedendir  acaba  diye. Ya  işten  kaçıyoruz  yada  sorumluluktan  bunun  başka  izah  tarzı  yok. İşten  kaçıyoruz  deyince  aklıma  geldi.  Orman  işçilerinden  biri  ormanda  oturarak  büyük  bir  ağacın  dibini  elindeki  çapayla  kazıyormuş  oradan  geçen  biri  arkadaş  o  iş  oturarak yapılırmı  deyince  işçimiz  valla  arkadaş  az  önce  sırt  üstü  yatarak  yapmayı  denedim  olmadı  ondan  sonra  oturarak  yapmaya  başladım  demiş.  Buyur  burdan  yak.  Hadi  konu  yatmaktan  açılınca  bir  anektod  daha  anlatayım  sizlere.  Belediyede   çalışan  işçilerden  birini  bir  süre  sonra  mezarlığa  vermişler.  Birkaç  gün  sonra  şefine  beni  buradan  alın  demiş.  Şefide  hayrola  neden  diye  sormuş.  İşçi  efendim  demiş  orda  herkes  sırt  üstü  yatıyor  benim  çalışmak  zoruma  gidiyor  demiş.  Aslında  hem  yatmayı  hemde  atmayı  biraz  seviyoruz  galiba.        

Bizim işimiz gücümüz "bol bol atmak" tır beyler....

Seçimden seçime "oy atarız"!

Şarkı – türkü - çalgı  duyar duymaz  "göbek atarız"!

Düğünlerde , maçlarda  "silah  atarız" !

Karşımızdakini  biraz  zayıf görünce "tokat atarız" !

Böbürlenmek  için  yeri  geldiğinde "palavra atarız" !

Kafaları  çekince "nara  atarız" !

Kadınlara , kızlara " hava  atarız" !

Cep  telefonlarından  birbirimize  bol  bol “ mesaj  atarız”!

Sıkılıp  bunalırsak  üstümüzdeki "giysileri atarız"!

Gereksiz  bulup  gördüklerimizi "sokağa atarız"!

Olur  olmaz  işlere  karışır , "hariçten gazel atarız"!

Kabahat  samur  kürk olsa " başkasının üstüne atarız"!

Efkarlanırsak  birkaç "kadeh atarız"!

İşimize  gelmeyeni " söker , çıkarır , atarız"!

Bilmiyorsak , "kafadan atarız"!

Atarız  efendim  atarız...

Sonra da yan  gelip  yatarız...

Allah  sonumuzu  hayır  etsin…

Herkese  iyi  pazarlar.

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