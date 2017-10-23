Yavaşlama işareti koymak isterken ağır yaralandı
Gölcük ilçesinde, otomobilin çarptığı tır sürücüsü ağır yaralandı.
A+A-
Alınan bilgiye göre, Karamürsel istikametine seyreden Sadık Kal yönetimindeki 34 UD 8872 plakalı tır, Konca rampası virajında arıza yaptı.
Yol kenarına çektiği tırın arkasında yavaşlama işareti koymak isteyen sürücüye Mustafa Şen yönetimindeki 41 K 4775 plakalı otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.
Bu haber toplam 700 defa okunmuştur
Etiketler : Gölcük, TIR, sürücü, Mustafa Şen
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.