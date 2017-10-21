Yavru kedi alarma geçirdi

Olay, Başiskle ilçesi Vezir Mahallesi Hakan Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatı katından yavru kedi sesi geldiğini duyan ev sakinleri, sesin geldiği yeri tespit etmek için uzun süre uğraştı. Tüm aramalara rağmen sesin nereden geldiğini bulamayan ev sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler de uzun süre sesin geldiği yeri tespit etmek için çaba harcadı.

Sesin geldiği yeri tespit eden ekipler, çatı arasındaki boşluğa sürünerek girdikten sonra yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Yeni doğduğu ve henüz gözleri açılmadığı belirlenen kedi, ev sahiplerine teslim edildi. Ev sahipleri de nasıl besleneceğini bilemedikleri kediyi, zabıta ekiplerine teslim etti.