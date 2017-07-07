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Yavru kedi itfaiyecileri uğraştırdı

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Yavru kedi itfaiyecileri uğraştırdı
Gölcük'te yol kenarında bulunan mazgala giren yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldıktan sonra bir otomobilin motoruna girdi.

Buradan da kurtarılan kedi, ardından koşup itfaiye aracının motoruna girdi. İtfaiye aracından çıkarılan kedi bu kez uzak bir bölgeye bırakıldı.

Gölcük Yazlık Merkez Mahallesi'nde yol kenarında bulunan mazgala sıkışan yavru kediyi görenler itfaiyeden yardım istedi. Gölcük İtfaiyesi'nden olay yerine gelen ekip, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. İtfaiyenin bıraktığı kedi bu kez bir otomobilin motoruna girdi. İtfaiye ekibinin buradan da çıkarıp bıraktığı kedi bu kez itfaiye aracının motoruna girdi. İtfaiye ekibi, kediyi itfaiye aracından çıkardıktan sonra uzak bir yere bıraktı.

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