Yavuz: “Biz bunu hak etmedik”

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, 2-0 kaybedilen Çorum maçı sonrasında sinirli ve üzgündü.

Yavuz’un tepkisi sonuca etki eden hakeme, üzüntüsü kaybedilen puana değildi. Maç bitimi teknik direktörün istifaya çağrılmasını acı bir tablo alarak değerlendiren Yavuz, “Biz 3 yıldır neyin mücadelesini veriyoruz? Takım iyi olsun diye var gücümüzle çalışıyoruz. İçim yanıyor, hem de çok. Biz bunu hak etmedik” dedi. İşte Yavuz’un açıklamaları:

“İYİ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

“Futbol 3 skorlu oyun, bugün böyle oldu. Nereden başlayayım bilmiyorum ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçtan önce biraz sohbet ettik takımla. Sezon başından beri söylüyoruz, şartları zorlayarak oynamaya çalışıyoruz. Teknik kadroya ve futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakemle ilgili çok konuşmuyorum. Allah görüyor. Nasıl olsa değişmeyecek maç bitti çünkü, hatası varsa görürler”

“İÇİM YANIYOR, HEM DE ÇOK”

“Farklı şeyler var aslında konuşmamamız gereken. Aslında çok sinirliyim arkadaşlar. Biz 3 yıldır neyin mücadelesini yapıyoruz? Evimizden, işimizden, sevdiklerimizden fedakarlık yapıyoruz; bu takım iyi olsun diye. Hiç şikayetçi olmadık hiçbir şeyden. Var gücümüzle çalıştık ama bugün yaşadığımız tablo çok acı vericiydi. İçim açıyor, hem de çok. Biz bunu hak etmedik. Gelene de gider, gelmeye de gider. Burada biz cansiperane mücadele ediyoruz. 19 takım var ligde, 18 takımın şartları bizden iyi. Bunu siz de biliyorsunuz”

“HERKES İŞİNE BAKSIN”

“Maç bittiğinde üç-beş taraftarın hoca istifa sesleri hiç hoş değildi. Yapmayın. Emeklerin bu kadar heba olmasına izin vermem. Kulübü yönetirken anamız ağlıyor, herkes sevdasına sahip çıksın. Seven gelsin sevmeyen gelmesin, bu kadar basit. Biz bu şehri birleştirmeye çalıştık bu arma için. Kimseyi ayırt etmiyorum; kimseyi alet ettirmem, kimseye prim yaptırmam, kimseyi kahraman yapmam. Bunun adı ne olursa olsun gelen de gelmeyen de o tribün bu tribün fark etmez herkes işine baksın”