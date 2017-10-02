Yavuz: “Elimizden geldiğinin en iyisini yaptık”

“İÇERİ GİRDİM, HERKESİ TEBRİK ETTİM”

“Gerçekten garip ve ilginç bir maç oldu. Her şeyden önce biz gayet iyi oynadık. Hem futbolcu arkadaşlarımıza, hem teknik kadromuza hem bu yağmurda buraya kadar gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bence ilk yarı, ikinci yarı Tekirdağ maçıyla birlikte en çok pozisyona girdiğimiz maçtı. Ama futbol o yüzden güzel bir oyun, o yüzden milyonları, milyarları koşturuyor peşinden. Beklemediğiniz bir sahne, uzatmalar. Bir anlık konsantrasyon kaybı yaşıyorsunuz. O kayıp maalesef, size 2 puan bıraktırıyor. İçeri girdim, tebrik ettim oyuncularımı, teknik kadromu. Bence elimizden gelenin en iyisini yaptık. Mutlaka eksikler var, bunu kazandığımız maçlarda da söylüyoruz. Hoşuna gitmiyor taraftarımızın ama şunu söylemek zorundayız. Biz, bu maçtan da olumlu şeyler çıkartacağız. Bu maçta da eksiklerimiz oldu ki 2 puan bıraktık, bu kadar iyi oynamamıza rağmen. Buradan da bir şeyler çıkartacağız, yolumuza devam edeceğiz”

“BİZ İYİ TAKIMIZ, İYİ YOLDAYIZ”

“Geri dönüp, görüntüleri tek tek bütün hafta boyunca teknik kadro izliyor. Hepsinden ne çıkartmamız gerekiyorsa bütün hafta boyunca çalışıyoruz. Hiçbir şey bir anda mükemmel olmuyor. Biz iyi takımız, iyi yoldayız. Aşağıdan gelen oyuncularımızın her geçen gün aldıkları dakika, sorumluluk, görev bilinci artıyor. Bizi mutlu ediyor, umutlandırıyor. Oyuna katkıları artıyor. Fatih’i gördünüz, yine gerçekten iyi bir oyun oynadı. Gökdeniz girdi 15 dakika, ısınmaya başladı. Ben 3 senenin başında da söylemiştim. Bizim şehrimizin, kulübümüzün sabra ihtiyacı var. 3 sene öncesine göre çok doğru ve çok iyi bir yerdeyiz. Geçen sezon finalde kazansaydık çok güzel olacaktı, kaybettik hiçbir şey bitmedi demiştim. Bugün de hiçbir şey değişmedi. Bugün kazansaydık futbolcuların emeği adına çok keyifli olacaktı, taraftarlarımız mutlu dönecekti. Arsin’i de tebrik ediyoruz, buradan puan alıp gittiler.”