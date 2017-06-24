Yavuz, Yıldız’ı mı işaret etti?

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, perşembe akşamı amatörlerin kupa töreniyle basınla yaptığı sohbette yeni sezonla ilgili, “Hedef yapılanmak ve ligde kalmak” demiş ve bu düşünceye uygun bir teknik adamla anlaşacaklarını söylemişti.

Yavuz’un işaret ettiği ismin kim olacağı kamuoyunda tartışılırken, geçen sezonki teknik direktör Ümit Metin Yıldız adı öne çıkıyor.

SONUNA KADAR ARKASINDA DURDU

Bilindiği gibi Yavuz, geçen sezon camianın bir kısmından gelen Yıldız’a yönelik tepkilere karşı sonuna kadar arkasında durmuş, teknik adamdan memnun olduklarını defalarca söylemişti. Yavuz başkanlığındaki yönetimin yapılandırma sezonu için takımı çok iyi tanıyan, gençlerle ilgili detaylı bilgi sahibi olan Yıldız’ı düşünmesinin yüksek bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

HİÇBİR TAKIMLA GÖRÜŞMEDİ

Yıldız’ın ligin bitiminin üzerinden yaklaşık iki ay süre geçmesine ve taliplileri olmasına rağmen başka bir takımla görüşme bile yapmaması, birlikteliğin devam edeceği olasılığını güçlendiriyor. Bilindiği gibi Yavuz, iç transferi bitirdikten sonra teknik direktörü açıklayacaklarını söylemişti. Muhtemelen bayram ertesinde yüksek olasılıkla Yıldız ile devam kararı açıklanacak.

