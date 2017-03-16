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Yavuz, “Zor olacağını biliyorduk”

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Yavuz, “Zor olacağını biliyorduk”
Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, bundan sonra ki hiçbir maçın kolay olmayacağını, bunu Kartalspor karşılaşmasında bir kez daha gördüklerini söyledi.

“PUAN DURUMLARI ALDATMASIN”

Başkan Yavuz, “Zor olsun ki imtihan olsun yazılı pankartla çıktık. Zor olacağını saten biliyorduk. Takımların puan durumları kimseyi yanıltmasın. 3.lig’de en zorlu grupta oynuyoruz. Takımda direk oynayan, orta sahanın üç önemli ismi Hamza, Mesut ve Sefa’dan yoksun olarak oynadık. Buna rağmen kazandık. Maçın başında golü bulsak, daha rahat bir müsabaka olurdu. Ben teknik ekibimizi, futbolcularımızı ve taraftarlarımızı yürekten kutluyorum. Sakatlar hiç önemli değil. Sahaya çıkacak her oyuncumun en iyi performansı göstereceğine inanıyorum” dedi.

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