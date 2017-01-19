Yavuz’dan merak edilen üç konuyla ilgili açıklama

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, kamuoyu tarafından çok merak edilen ocak sonu yatırılması gereken vergi taksit ödemesi, yeni stadyuma verilecek isim ve kadro dışı bırakılan Sinan Pektemek’in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

1- VERGİ TAKSİT ÖDEMESİ ERTELENDİ

Kocaelispor Kulübü devlete olan vergi borcu yapılanmasında ilk taksit ödemesini kasım sonunda Büyükşehir Belediyesi’nden gelen kaynakla yapmıştı. 1 milyon 100 bin dolayındaki ikinci taksit normalde ocak sonunda yatırılacaktı. Kocaelispor Kulübü de kaynak için yardım kampanyası başlatması düşünüyordu. Önceki gün mecliste kanunla ilgili geçici bir madde kabul edildi. Madde ödemenin 30 Mayıs tarihine kadar ertelendiğini içeriyordu. Böylece Kocaelispor 4 ay ek bir süre kazanmış oldu. Meclisten gelen haber yönetimi çok sevindirdi. Başkan Bahri Yavuz önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın ile mayıstaki ödeme için başlatacakları kampanyanın detaylarını görüşeceklerini belirtti.

2- “STAT İSMİYLE İLGİLİ FİKRİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ”

Şubat sonu, mart başı gibi bitmesi beklenen Alikahya’daki 33 bin kişilik stadyuma verilecek isim konusunda Valilik Kocaelispor yönetiminin düşüncesini de dikkate alacak. Başkan Bahri Yavuz, daha önce katıldığı bir canlı yayında sadece Arena ismine karşı olduklarını söylemiş, önerecekleri ismin ne olacağıyla ilgili açıklama yapmamıştı. Başkan Yavuz, basında, sosyal medyada öneriler isimlerin tümüne saygıları olduğunu belirterek, “Yönetim kurulu olarak elbette bizim de bir fikrimiz var. Yakında bunu kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Yavuz, düşündükleri ismin gündeme getirenlerden farklı olduğunu da belirtti.

3- “SİNAN PEKTEMEK’İ GÖZDEN ÇIKARMADIK”

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz son günlerde en çok tartışılan Sinan Pektemek’in kadro dışı bırakılmasına yönelik basında ve sosyal medyada yapılan yorumlarla ilgili de konuştu. Yavuz, “Sinan’ı sildiğimiz, gözden çıkardığımız, affetmeyeceğimiz yönünde yorumlar okuyoruz. Kesinlikle böyle bir düşüncemiz yok. Bir futbolcuyu göndermek istersek ya sözleşmesini feshi ederiz, ya da şu kadar bonservis ücreti getir git deriz. Hatasını anlasın, kendini düzeltsin takıma dönsün istiyorsak kadro dışı bırakırız. Biz Sinan’ı kadro dışı bıraktık. Bununla ilgili süreç devam ediyor” dedi.

