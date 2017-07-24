Yavuzspor altyapısı Şakir Vatan’a emanet

İlimiz semt kulüplerinden Yavuzspor A Takımı yeni sezonda 1.küme’de yer alacak.

Geçen yıl Süper Lig’den düşen Mavi-Beyazlı ekip altyapıya daha çok önem verecek. Yönetil kurulu altyapı koordinatörlüğü görevine de tecrübeli teknik adamlardan Şakir Vatan’ı getirdi.

DERİNCESPOR VE ÇINARLISPOR TAKIMLARINDA GÖREV YAPTI

Daha önceki yıllarda Derincespor altyapısında görev yapan Şakir Vatan, üç yıl önce de Süper Lig’de Çınarlıspor’u BAL’a çıkarmıştı. En son Çınarlıspor altyapısında çalışan Şakir Vatan, geçen yıl boş geçirmişti. Şakir Vatan, “Yavuzspor camiasını yakından tanıyorum. Altyapıda da yetenekli oyuncuları var. Amacımız bu oyuncuları A Takıma çıkarmak” dedi.