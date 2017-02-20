Yavuzspor son maça bıraktı:1-0

Geçen hafta deplasmanda İlimtepe FK’yı yenip, kümede kalma yolunda umutlanan Yavuzspor, Play-Off hattının gerisinde kalan Dilovası Belediyespor’u yenip, son haftaya düşme potasının üzerinde giriyor.

Yavuzspor, son maçında deplasmanda Kartepe Belediyespor’u yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmadan kümede kalmayı garantileyecek.

GÜNEŞSPOR, İLİMTEPE’Yİ YENDİ

Bu sezon ilk kez Süper Lig’de yer alan Güneşspor ile İlimtepe dün M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta kozlarını paylaştı. Düşme hattının 5 puan üzerinde yer alan İlimte FK, kazanıp son haftaya rahat girmek istiyordu. Rakibine göre ligde hiç bir endişesi olmayan Güneşspor, maçtan 2-1 galip ayrıldı.