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Yavuzspor, umutlandı:1-2

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Yavuzspor, umutlandı:1-2
Süper Lig B Grubu’nda düşme hattında yer alan Yavuzspor, dün grubun rahat takımlarından İlimtepe FK deplasmanında 2-1 kazandı, kümede kalma yolunda umutlarını son iki haftaya taşıdı.

M.Ali Kağıtçı’da oynanan maçta da Güneşspor, 1937 sekaspor’u 1-0 mağlup etti.

İLİMTEPE FK’DA BERATCAN VE BURAK KIRMIZI GÖRDÜ

Ligin ikinci yarısına müthiş başlangıç yapan, 6’da 6 yapan İlimtepe FK, geçen hafta deplasmanda Nusretiyespor’a 3-1 mağlup olmuştu. Kırmızı-Lacivertli ekip, dünde Yavuzspor’a 2-1 yenildi, ikide sıfır çekti. Yavuzspor, Mert’in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Beratcan ile eşitliği sağladı. İkinci yarının hemen başında Yavuzspor penaltı kazandı, Doğa ile yeniden öne geçti. Bu pozisyonda İlimtepe FK’den Burak kırmızı kart gördü. Rakibiyle tartışan Beratcan da atıldı, İlimtepe maçı 9 kişi tamamladı.

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