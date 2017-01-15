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Yavuzspor umutlandı:2-1

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Yavuzspor umutlandı:2-1
B Grubu’nda düşme hattında yer alan Yavuzspor, lige verilen iki haftalık aradan sonra dün akşam sahasında konuk ettiği Güneşspor’u 2-1 yendi, kümede kalma yolunda umutlarını devam ettirdi.

GÜNEŞSPOR ,36’DA 10 KİŞİ KALDI

Ara transferde kadrosuna Hereke Yıldızspor’dan kaleci Abdullah ile Nevşehir’den eski futbolcusu Mertcan’ı katan Yavuzspor, Güneşspor karşısında mutlak kazanmak istiyordu. Güneşspor’da Numan, 36’ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü, devre de 0-0 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Güneşsporlu defans oyuncusu ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Oğuzhan Arslan penaltı noktasını gösterdi. Nihat’ın vuruşunu kaleci Muhammet kurtardı. Güneşspor, 10 kişi kaldığı maçta Hakan ile 1-0 öne geçti. Yavuzspor’da ikinci yarı oyuna giren Mert, 76 ve 87’de attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi, hayat verdi.

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