Yavuzspor’da Nihat-Doğukan işbirliği:2-0

Süper Lig B Grubu’nda düşme potasında yer alan Yavuzspor ile Denizliköyüspor, Derince Stadı’ndaki maçta kozlarını paylaştı.

Kazanan takımın kümede kalma yolunda umutlanacağı maçta Yavuzspor genç oyuncuları Nihat ve Doğukan’ın golleri ile 2-0 kazandı.

GENÇ FUTBOLCULAR SAHNEDE

Geçen hafta deplasmanda Seka Doğanspor’a 2-0 mağlup olan Yavuzspor, dün Derince Stadı’nda düşme hattında yer alan Denizliköyüspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında Nihat’ın ortasında genç Doğukan, takımını 1-0 öne geçirdi, ilk yarda bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda bu kez Doğukan’ın getirdiği topta Nihat, skoru 2-0 yaptı. Maçı 2-0 kazanan Yavuzspor, puanını 17’e çıkardı, düşme hattının üzerindeki takımlarla puan farkını 2’ye indirdi.