Yavuzspor’un çabası yetmedi.2-2

Süper Lig B Grubu’nda son haftanın en önemli maçı Kartepe Belediyespor ile Yavuzspor arasında oynandı.

Arslanbey Stadı’ndaki maçta kazanması halinde kümede kalacak olan Yavuzspor, iki kez geriye düştüğü karşılaşmanın son dakikalarındaki çabası galibiyet golünü getirmedi. 2-2 biten maçta Yavuzspor düşme üzüntüsünü yaşadı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER VARDI

İki takım açısından da çok büyük önem taşıyan maçta ilk 20 dakikada ev sahibi Kartepe Belediyespor daha ataktı. 13’üncü dakikada Şükrücan’ın şutunu kaleci Abdullah kornere attı. 19’da ise Kartepe Belediyespor 1-0 öne geçti. Ahmet, Hakan’ı ceza sahası dışında düşürdü. Bu pozisyonda hakem Alper Çetin, Ahmet’e sar kart gösterdi, Kartepeli oyuncular ise kırmızı kart bekledi. Serbest atışı Ruhi kullandı, çok güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi. 25’de Kartepeli Bedirhan, Nihat’ı ceza sahası için düşürdü, Alper Çetin devam dedi. 27’de ise Yavuzspor’un eşitlik golü geldi. Nihat topu, soldan getirdi, Mert’e sadece dokunmak kaldı, ilk yarıda 1-1 sona erdi.

NUSRETİYESPOR’UN 3-0 GALİP HABERİ, KARTEPE’Yİ RAHATLATTI

Maçın ikinci yarısına başlarken Nusretiyespor’un, İhsaniyespor deplasmanında 3-0 öne geçtiği haberi Kartepe Belediyesporlu oyuncuları oldukça rahatlattı. Kartepe, Yavuzspor’a kaybetmesi halinde bile Play-Off’a çıkabilecekti. Bu yarıda galibiyete daha çok ihtiyacı olan Yavuzspor, gol için baskı kurdu, ancak kontra atakta kalesinde ikinci golü gördü. Günün başarılı ismi Hakan’ın pasında, Şükrücan topu filelere gönderdi. Bu golden 5 dakika sonra ceza sahası içinde Bedirhan’ın eline çarpan topta hakem Alper Çetin, penaltı noktasını gösterdi, atışı Mert kullandı, skora yeniden eşitlik geldi. Son dakikalarda Yavuzspor kalecisi Abdullah dahil galibiyet golünü aradı, bunu başaramadı, yıllar sonra Süper Lig’de düşme üzüntüsünü yaşadı.