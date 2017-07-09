Yavuz’un basın toplantısının önemli detayları

Aslında yeni sezona dair pek çok sorunun yanıtı bir şekilde sosyal medyaya, basına sızmıştı ama yine de resmi açıklamayı bekliyorduk. Bir değişiklik olabileceğine ihtimal vermemekle birlikte Başkan Yavuz’un yapacağı değerlendirmeleri merak ediyorduk. Kahvaltılı basın toplantısıydı. Evden gazeteye hiç uğramadan direk GKD lokaline gittim. Başkan Bahri Yavuz tam saatinde geldi. 10.00’da kahvaltı başladı, 10.30’da da basın toplantısı. Konu çoktu, Başkan Yavuz ne zamandır içini dökeceği böyle bir ortam arıyordu. Bizler de dinlemeye, arada soru sormaya meraklıyız. Zaman su gibi akıp geçti. Toplantı bitiminde saat 13.00’ü gösteriyordu. Kahvaltı ile birlikte tam 3 saat. Geçen yıl Başkan Yavuz, basın toplantısı için ramazan ayını seçmişti. İftarda başlayan toplantı, sahurda bitmişti. Bu kez sabah kahvaltıyla başladı, öğlen yemeği saatinde bitti.

AÇIKLANAMAYAN KONULAR VE GÜVEN KONUSU

Başkan Yavuz, neler söyleyeceği en çok merak edilen teknik direktör konusunu finale sakladı. İçini acıtan yorumlardan başladı, iç transfer, KEV, yeni stadyum, alt yapı, kongre gibi önemli konularla devam etti. Askerlik sorunu nedeniyle yolların ayrıldığı futbolcularla ilgili yapılan suçlamalar Yavuz’u üzmüştü. Aynı şekilde Oğuzhan ve Kılıç’ın ayrılışlarına daim yorumlar da. Başkan Yavuz bazı şeyleri kulübe zarar vereceğini için açıklayamadıklarını söyledi. Ki, futbolcuların askerlik sorunu bunlardan biri. Milli Savunma Bakanlığından gelen yazıları o dönem kamuoyuyla paylaşamadı. Doğrular, gerçekler bilinmediği için de Kadir Gezer harcandı, Şenol ile Erol hiç yok yere gönderildi şeklinde yönetimi suçlayan yorumlar yapıldı. Başkan Yavuz, “Açıklayamadığımız konularla ilgili bize güvenilsin istiyoruz, 3 yılda bu güveni hak ettiğimizi düşünüyoruz” dedi. Kesinlikle haklıydı.

OĞUZHAN OLAYINDA YÖNETİMİN HATASI YOK

Kılıç ile yeni sözleşme imzalanmaması yönetimin vefasızlığı olarak değerlendirildi. Oğuzhan’ın gidişinde de yönetimi sorumlu görenler oldu. Başkan yavuz, her iki olayla ilgili düşüncelerini paylaştı. Oğuzhan’a geçen yılki ücreti teklif ettiklerini söyledi. 5 maç kadro dışı kalmış, genelde yedekten oyuna giren bir futbolcu için aynı ücret normaldir. Ama Oğuzhan, bu teklifi komik bulmuş. Oğuzhan’ın istediği rakam 190 bin. Buradan bakarsan 100 bin komik gibi gözükebilir ama yönetim cephesinden, kulübün şartlarından bakarsanız çok doğal. Dolayısıyla Oğuzhan’ın gitmesinde yönetime fatura çıkarmak haksızlık. Burada bir yanlış varsa o da Oğuzhan’ın. Geçen sezon aldığı para için, “Komik” demesi, bu yönde basına konuşması hiç yakışık değildi. Ona inanıp yönetimi suçlayanlar haksızlık yaptı.

YAVUZ GERÇEKÇİ, TARAFTAR DUYGUSAL

Yavuz, Kılıç ile yolların ayrılmış olmasıyla ilgili gerekçeleri kulübün gerçekleri üzerinden sıraladı. Bütçeden söz etti, arkadan gelenlerin önünün açılmasına değindi. Ki, haklıydı. Olayı vefasızlık olarak değerlendirenler duygusal bakıyordu. Başkanın böyle bir lüksü yoktu. Sözleşmesi sona eren bir futbolcudan söz ediyoruz. Burada sadece Kılıç’ı Başkan yerine kulüp müdürünün arayıp teşekkür etmesi sorgulanabilir. Başkan Yavuz toplantıda bu konuya değindi, “Birlikte çok özel günler geçirdik, vedalaşacak gücüm yoktu” dedi. Başta kırgın olan Kılıç bu açıklamanın ardından Başkan Yavuz’u hoş görecektir diye düşünüyorum. Keşke sevgili Kılıç sezon bitimi Kocaelispor’daki misyonunun bittiğini görüp kendi isteğiyle ayrılsaydı da, hiç bu polemikler yaşanmasaydı.

YÜZDE 20 ARTIŞ, ÇOK DOĞRU BİR UYGULAMA

Toplantıda önemli bir gerçeği öğrendik. Başkan Yavuz, geçen sezon başı tüm futbolculara 1 artı 1 yıl teklif ettiklerini, 7 ismin buna evet dediğini belirtti, “Başka kulüplerde ikinci yıl için bir rakam yazılmaz. Biz yazdık. İlk yıl ne alıyorsa, ikinci yıl yüzde 20 üstüne koyduk. Dolayısıyla 1 yıl opsiyon hakkını kullandığımız futbolcular geçen yılki ücretlerinin yüzde 20 fazlasını alacak. 1 yıllık imza atıp, bu sezon yeniden sözleşme yaptığımız isimlerin böyle bir hakkı yok. Sonuçta artı 1 teklifimizi kabul edenler bize daha çok güvenmiş. Karşılığını da bir şekilde almaları gerekiyordu” dedi. Sanıyorum ki, geçen sezon başı 1 artı 1 teklifine evet demeyenler bugünlerde önemli bir pişmanlık yaşıyordur. Bence yönetimin uygulaması doğru. Bunu devam ettirmek de gerekir.

AKADEMİ LİGİYLE İLGİLİ İDDİALI AÇIKLAMA

Başkan Bahri Yavuz, geçen sezon A takımın 250 idmanından 240’ına gittiğini, bu yıl öyle olmayacağını söyledi. Şaşırdık haliyle. Tam neden diye soracaktık ki, Yavuz açıklamayı yaptı: “Bu sezon altyapıyı yakın takibe alacağım, onun için” Sonuçta yapılanma sezonundayız, tüm umutları altyapıya bağlamış durumdayız. Böyle bir konumda Başkan’ın aşağıyla daha çok ilgilenmesi gerekirdi. Başkan Yavuz altyapı, daha doğrusu akademi ligi takımlarıyla ilgili iddialı bir söylemde de bulundu, “Tüm yaş gruplarında takımlarımız geçen yılki derecelerinin üç dört sıra üste çıkacak” dedi. Yavuz altyapıya yeni bir tesis kazandırma aşamasında olduklarını söyleyerek, bütçesel anlamda da bir müjde verdi. Yavuz, “Giden futbolcularımızdan dolayı bütçe fazlasının yarısını altyapıya aktaracağız” dedi. Şöyle bir hesap yaptım, 250 bin TL dolayında bir rakamdan söz ediliyor. Hiç fena değil.

TRANSFER YASAĞINA DAİR SÖYLEMLER

Çok merak edilen transfer yasağı konusuna da değindi Başkan. Basınla sohbet toplantısında söylediklerinin korktuğu gibi yanlış algılandığını vurguladı, “Her kulüp gibi transfer yapabilmeyi elbette ki isteriz. Ancak içinde bulunduğumuz koşulları dikkate aldığımızda böyle konuşmak zorundayım” dedi. Bu konuyu aslında uzatmamak lazım. Hani Başkan kulübün menfaatleri için bazı şeyleri açıklayamıyoruz, konuşamıyoruz diyor ya, bu konu ona giriyor. Taraftarın konunun hassasiyetini anlayıp, Başkan Yavuz’un her defasında, “Transfer yasağını kaldırmayacağız” söyleminin aslında ne anlama geldiğini görmesi, tepki göstermemesi gerekir. Dilerim artık mesaj alınmıştır. Yavuz, eski alacaklılar konusunda yöneticilere bir çağrısı oldu, “Futbol ailesinde olanın, teknik adamın, futbolcunun, çalışanın elbette hakkını alması gerekir. Ancak yöneticiler bu kapsama girmemeli. Onlar yönetici olmuşlar ve o dönemler ihtiyaçlar için para vermişler. Bunları geri almaları doğru değil” dedi.

YAVUZ YÖNETİMİ ÖRNEK ALINMALI

Malum Bahri Yavuz yönetimi 3 yıldır kulübe ceplerinden yanlış hesap yapmadıysam 2 milyon dolayında bir kaynak aktardı. Her yıl mali kongrede görüyoruz, hepsi alacaklarını bağışlamış. Yani Yavuz ve arkadaşlarının kulüpten tek kuruş alacakları yok. Bu güzel bir örnek. Daha önceki yöneticiler de aynısını yapmalı. Böyle bir beklenti var. Dilerim gereği yapılır. Bu noktada toplantıda da hatırlattığım bir hususu ayıralım. Tamam yöneticiler dönemlerine ait kendi paylarını düşen veya taahhüt ettikleri paraları bağışlasınlar ancak bunun dışında bazı Başkan ve yöneticiler önemli bir ihtiyaç için ekstra para vermiş veya bulmuşsa, bunu bağışlaması da beklenmesin. Kast ettiğim birkaç isim var. Muammer Çelik, Oktay Kalyoncu ilk aklıma gelenler. Başkan Yavuz, bu hatırlatmamı yaptığımda, “Haklısın” dedi.

TRİBÜN LİDERLİĞİ BELİRSİZLİĞİ

Toplantının sonunda tribün liderliği konusundaki belirsizliği gündeme getirip Başkan Yavuz’a, “Bir düşünceniz, planımız var mı ?” diye sordum. Yavuz, “Biliyorsunuz biz o konuya bir kere girdik. Özgür Taşkıran acımızı yaşayacağız diye kenara çekilince kendisinin yerine Burak Gülener’i önerdi. Yakından tanıdığımız bir isimdi. Uygun olduğuyla ilgili bir açıklama yaptık. Bizim dışımızdaki bir mecra. Kendi içinde bir işleyiş var. Kendileri seçimi yapacaktır. Bizim isteğimiz, beklentimiz tribünlerde uyuşturucu olmasın, kavga olmasın. Geçen sezon 1 münferit olay yüzünden 3 yıllık emeğimiz parçalandı” dedi. Yavuz, ilçelerde Kocaelisporlular Derneği örgütlenmelerini memnuniyetle karşıladığını, devamının geleceğine inandığını da sözlerine ekledi.