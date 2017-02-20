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Yayında dolandırıcı gelin

Yayında dolandırıcı gelin
Mahmut Tuncer Show'da 10 aylık evli olan bir çifte düğün yapılıyordu. Canlı yayın sırasında bağlanan üç kişi gelinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Kocaeli'den de bir kişiyi dolandıran gelin tutuklandı.

Geçtiğimiz haftalarda Mahmut Tuncer Show'da 10 aylık evli olan bir çifte düğün yapılıyordu. Canlı yayında telefonla bağlanan üç kişi 49 yaşındaki Suriye uyruklu ve Türkçe bilmeyen gelinin dolandırıcı olduğunu söylemişti.

GEBZE'DEN DE 1 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞTI

Gebze'den telefonla bağlanan Nazım Konukseven stüdyodaki gelinin kendisini 10 bin lira dolandırdığını iddia etmişti. Konukseven'den sonra yayına bağlanan Manisalı İbrahim Kutlu gelinin kendisini 20 bin lira dolandırdığını söylerken, Konya'dan arayan Ali Toprak da benzeri şekilde 49 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle parasını alıp kayıplara karıştığını ifade etmişti.

"MECBURDUM"

Polise yapılan ihbar sonrası Sabuha Alahmad stüdyoda gözaltına alındı. Şüpheli kadın ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek "Suriye'den Gaziantep'e geldim. Çok zor durumda kaldım. Erkekleri dolandırmaya mecburdum. Neredeyse her ilde bir evlilik yaptım. Geçinmek için dolandırdım" dedi. Alahmad tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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