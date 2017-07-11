Yaz aylarında gözlere dikkat!

Kocaeli Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Katre, yaz aylarını sağlıklı gözlerle geçirebilmek için alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi.

Yazın sık görülen göz hastalıkları

Aşırı terleme ve yağ salgısının yaz aylarında arttığını belirten Kocaeli Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Katre, “ Arpacık sık görüldüğü için kirpik temizliğini düzenli her sabah yapmak gerekir. Kirpikler kirpik şampuanı ile ovalanıp, bol su ile yıkanmalıdır. Allerjik göz hastalıklarında da bu aylarda artış görülür. Hepsinde allerjik faktörlere maruziyet ve kaşıntı tipik özelliklerdir. Genel olarak allerjenlerden uzak durulması, güneş gözlüğü ve şapka kullanımı, gözlerin mümkün olduğunca kaşınmaması ve tıbbi destek tedavi yöntemleridir. Tıbbi tedavi olarak antiallerjik göz damlaları, suni gözyaşı damlaları ve bazen kortizonlu damlalardan yararlanılmaktadır. Yine güneş ışığına aşırı maruz kalan ve güneş gözlüğü kullanmayanlarda göz bebeğine doğru et yürümesi olarak bilinen pterjiyum hastalığı oluşabilir” dedi.

Havuzdan bulaşan enfeksiyonlara dikkat !

Yazın gelmesiyle özellikle havuza bağlı göz hastalıklarında hızlı bir artışın görüldüğünü belirten Katre, “ Özellikle kalabalık ve temizliği yeterince yapılmayan havuzlar göz enfeksiyonlarının yaşanması için büyük bir etkendir. Yazı sağlıklı gözlerle geçirebilmek için temizliğinden emin olunmayan havuzlara girmemek, deniz gözlüğü kullanmak ve sudan çıkar çıkmaz duş almak önemlidir. Fazla oranda klorlanan suya maruz kalan gözlerde kimyasal konjonktivit gelişebilir. Yani havuzun ne az ne de çok klorlanması gerekir. Kimyasal konjonktivitte, kaşıntı, batma ve aşırı kızarıklık belirtileriyle, sulanma ve ışığa hassasiyet yaşanır. Özellikle alerjik bünyeli kişilerde klora bağlı reaksiyonlar da gelişebilir. Virüs ve bakterilerin gözün kornea kısmına yerleşmesi sonrasında keratit yani kornea iltihabı gelişebilir. Keratitte gözün saydam tabakası üzerinde beyaz leke oluşur, şiddetli batma ve ağrı yaşanır. Kornea enfeksiyonları, görmenin azalmasına, hatta kalıcı görme kaybına neden olabilir. Bu nedenle belirtiler başladığında hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Kontakt lens kullananlarda keratit görülme olasılığı daha fazladır. Kontakt lensler havuz suyunu içine emer ve mikropların lens gözeneklerine yerleşmesine neden olur. Havuza kontakt lens ile girilmesini kesinlikle önermiyoruz.

Güneş gözlüğü seçimi önemli

Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli faktörün güneş gözlüğü seçimi olduğunu belirten Katre, “ Ultraviyolenin zararlı etkilerinden korunmak için öncelikle güneş ışınlarının en dik geldiği zamanlarda dışarı çıkmamak gerekir. Ayrıca ultraviyole filtreli güneş gözlükleri de bu korunma için çok önemlidir. Normalde karanlık ortamlarda göz bebeklerimiz büyür ve böylece daha çok ışık göz bebeklerimizden içeri girer. Eğer % 100 ultraviyole koruyuculuğu olmayan kalitesiz gözlükler kullanılırsa oluşan karanlık ortamda büyümüş olan göz bebeklerimizden daha fazla zararlı güneş ışını gözümüze ulaşacak ve bu durum ileriki yıllarda daha çabuk katarakt gelişimi, sarı nokta hastalığının artışı şeklinde kendini gösterecektir. Bu nedenle alacağınız gözlükler kesinlikle %100 ultraviyole koruma sertifikalı olmalı ve kaliteli cam taşımalıdır” dedi.

Kocaeli Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Katre, yazın göz sağlığını korumak için alınabilecek bazı önlemleri sıraladı:

1.Deniz ve havuzdan çıktıktan sonra temiz suyla duş alın.

2.Güneşin dik geldiği saatlerde şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

3.Çok koyu renkli güneş gözlüğü almayın. Ultraviyole koruyucu gözlükler kullanın.

4.Düzenli kirpik dibi temizliği yapın.

5.Yatmadan önce göz makyajınızı mutlaka temizleyin.