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Yaz geldi, havuzlar şenlendi

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Yaz geldi, havuzlar şenlendi
Okulların tatil olması ile birlikte yaz spor okullarına ilgi de artıyor. Yaz döneminde en çok ilgiyi de yüzme sporu alıyor. İlimizde faaliyet gösteren Çınarlıspor Yüzme Kulübü de yaz dönemi çalışmalarına start verdi.

ÇINARLI OLİMPİK YÜZME KULUBÜ ÇOK FAAL

Yaz aylarının gelmesiyle yüzme havuzları minik sporcularla dolup taşıyor. Yüzme branşında son yıllarda çok başarılı olan, müsabakalarda ilimiz temsil eden Çınarlı Olimpik Kulübü aynı zamanda yaz döneminin de en çok ilgi gören kulüpleri arasında yer alıyor. Çalışmalarını Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’ne ait İzmit Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştiren Çınarlıspor, yaz döneminde minik sporculara eğitim veriyor.

HAFTANIN 6 GÜNÜ ÇALIŞIYORLAR

Çınarlıspor Olimpik Yüzme Kulübü’nde baş antrenör Yücel Kılıç nezaretinde deneyimli 5 teknik adamla çalışıyor. Pazartesi hariç, haftanın altı günü çalışmalarını İzmit Kapalı Yüzme Havuzunda devam ettiren Çınarlıspor da, yeni dönem kayıtların devam ettiği açıklandı. Baş antrenör Yücel Kılıç, yaklaşık 200 kişilik sporcu ordusuyla çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi. Yeni dönemde kayıt yaptırmak isteyenlerin de 0 554 362 30 33 telefondan bilgi almaları istendi.

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