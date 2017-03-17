  • BIST 90.491
  • Altın 142,868
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Kocaeli 4 °C

Yaz gelmeden zayıflamanız için 9 yöntem

»
Yaz gelmeden zayıflamanız için 9 yöntem
Yaz yaklaşırken herkes kilo verme derdine düştü bile. İşte yağlarınızdan kurtulmanız için önlemler...

1. Light ürünleri tercih etmeyin

Light ürünler yağı azaltılmış olarak algılanıp çok daha cezbedici duruyor olabilir ama gerçek hiç de öyle değil. Light ürünlere ilave edilen katkı maddeleri bu ürünlerin daha sağlıksız olmasına yol açıyor. Light ürünler yerine tam yağlı ürünleri az miktarda yemeyi deneyin.

2. Asitli içecekler yerine yeşil çay

Asitli ve diyet içecekler yerine günde iki bardak yeşil çay içerek hem daha sağlıklı hissedebilir hem de metabolizma hızınızı yükselterek daha kolay kilo verebilirsiniz.

3. Kahvaltıyı es geçmeyin

Kahvaltı tok hissetmek ve daha az yemek için en önemli öğün. Protein ve tam tahıllı gıdalardan oluşan sıkı bir kahvaltı ile hem yağlarınıza savaş açabilir hem de sindirim sisteminizi düzenleyebilirsiniz.

4. Daha az karbonhidrat daha çok protein

Ana öğünlerde daha az karbonhidrat ve daha çok protein sağlayan gıdalara yönelebilirsiniz. Protein kas yapıcı özelliğinin yanında tok tutarak daha hızlı bir şekilde kilo kaybetmenizi sağlar.

5. HIIT antrenmanı

Yüksek yoğunluklu egzersizlerden olan HIIT antrenmanı ile düşük yoğunluklu ve yüksek yoğunluklu antrenmanları arka arkaya yapabilir ve normal antrenmanlardan çok daha fazla yağ yakabilirsiniz.

6. Bol baharata yönelin

Yağ yakımını hızlandırmanın bir yolu da baharatlı yemekler tüketmek. Acılı ve biberli yemeklerin yanında zencefil ve tarçın gibi baharatları da yemek yaparken kullanın.

7. Düzenli yürüyüşleri önemseyin

Düzenli yürüyüş yapmak kalp ve damar sağlığı için son derece önemli. Açık havada yapılan yürüyüşler bol oksijen almanızı ve daha fazla yağ yakmanızı sağlar. Haftada en az dört gün tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz.

8. Su içmeyi unutmayın

Az su içmek vücut faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor. Su içmeyi alışkanlık haline getirin ve günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin.

9. Sabahları şekersiz kahve için

Sabah saatlerinde bir fincan kahve içmek metabolizma hızını olumlu etkiliyor. Kilo vermek için ise kahvenizi şekersiz içmenizde fayda var.

Bu haber toplam 518 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte yeni Körfez Devlet Hastanesi14 Mart 2017 Salı 14:30
  • Doğan, 'Sağlıkta çağ atladık'14 Mart 2017 Salı 09:27
  • Vücudunuzu zorlamayacak 5 öneriyle şimdi detoks mevsimi13 Mart 2017 Pazartesi 23:58
  • Bunama 20 yıl önceden nasıl anlaşılır?13 Mart 2017 Pazartesi 22:18
  • Bu yiyecekler sesinizi bozuyor13 Mart 2017 Pazartesi 21:10
  • Neden kahvaltıyı asla atlamamalısınız?13 Mart 2017 Pazartesi 20:00
  • Doğum destekçisi uygulaması başladı13 Mart 2017 Pazartesi 15:15
  • Özel Kocaeli Tıp’ta Kardiyoloji hizmeti13 Mart 2017 Pazartesi 12:12
  • KOÜ’de sade açılış11 Mart 2017 Cumartesi 09:37
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat10 Mart 2017 Cuma 23:20
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti