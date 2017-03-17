Yaz gelmeden zayıflamanız için 9 yöntem

Yaz yaklaşırken herkes kilo verme derdine düştü bile. İşte yağlarınızdan kurtulmanız için önlemler...

1. Light ürünleri tercih etmeyin

Light ürünler yağı azaltılmış olarak algılanıp çok daha cezbedici duruyor olabilir ama gerçek hiç de öyle değil. Light ürünlere ilave edilen katkı maddeleri bu ürünlerin daha sağlıksız olmasına yol açıyor. Light ürünler yerine tam yağlı ürünleri az miktarda yemeyi deneyin.

2. Asitli içecekler yerine yeşil çay

Asitli ve diyet içecekler yerine günde iki bardak yeşil çay içerek hem daha sağlıklı hissedebilir hem de metabolizma hızınızı yükselterek daha kolay kilo verebilirsiniz.

3. Kahvaltıyı es geçmeyin

Kahvaltı tok hissetmek ve daha az yemek için en önemli öğün. Protein ve tam tahıllı gıdalardan oluşan sıkı bir kahvaltı ile hem yağlarınıza savaş açabilir hem de sindirim sisteminizi düzenleyebilirsiniz.

4. Daha az karbonhidrat daha çok protein

Ana öğünlerde daha az karbonhidrat ve daha çok protein sağlayan gıdalara yönelebilirsiniz. Protein kas yapıcı özelliğinin yanında tok tutarak daha hızlı bir şekilde kilo kaybetmenizi sağlar.

5. HIIT antrenmanı

Yüksek yoğunluklu egzersizlerden olan HIIT antrenmanı ile düşük yoğunluklu ve yüksek yoğunluklu antrenmanları arka arkaya yapabilir ve normal antrenmanlardan çok daha fazla yağ yakabilirsiniz.

6. Bol baharata yönelin

Yağ yakımını hızlandırmanın bir yolu da baharatlı yemekler tüketmek. Acılı ve biberli yemeklerin yanında zencefil ve tarçın gibi baharatları da yemek yaparken kullanın.

7. Düzenli yürüyüşleri önemseyin

Düzenli yürüyüş yapmak kalp ve damar sağlığı için son derece önemli. Açık havada yapılan yürüyüşler bol oksijen almanızı ve daha fazla yağ yakmanızı sağlar. Haftada en az dört gün tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz.

8. Su içmeyi unutmayın

Az su içmek vücut faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor. Su içmeyi alışkanlık haline getirin ve günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin.

9. Sabahları şekersiz kahve için

Sabah saatlerinde bir fincan kahve içmek metabolizma hızını olumlu etkiliyor. Kilo vermek için ise kahvenizi şekersiz içmenizde fayda var.