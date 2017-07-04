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Yaz kuran kurslarına yoğun ilgi

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Yaz kuran kurslarına yoğun ilgi
Okulların kapanmasıyla birlikte camilerde yaz kuran kursları başladı.

SABAH 09.30 İLE 12.00 ARASI

Alınan bilgiye göre,  İzmit İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz kuran kursları devam ediyor. Bayram nedeniyle bir hafta aranın verildiği kuran kurslarında cami hocaları nezaretinde yapılan kuran kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. İzmit Yeni Cuma Camii'nde ise sabah 09.30 ile 12.00 arası erkek öğrenciler, kız öğrenciler ise kız kuran kursunda eğitim görüyor.

Kuran kurslarının 18 Ağustos a kadar devam edeceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ

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