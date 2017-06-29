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Yaz okulları start aldı

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Yaz okulları start aldı
Spor Genel Müdürlüğü’nün 79.Kuruluş Yıldönümü nedeni ile gerçekleştirilen İl Spor Merkezi Yaz Okulları’nın açılışı bugün yapıldı. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki açılışa spor il protokolü tam kadro katıldı.

ÇİNTİMAR VE AYDIN DA KATILDI
Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğü’nün bünyesinde her yıl gerçekleşen yaz spor okulları bu yıl Spor Genel Müdürlüğü’nün 79’uncu kuruluş Yıldönümüne denk geldi. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapılan açılışa Gençlik hizmetleri İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkanı Murat Aydın, Şube Müdürü Engin Yaşar, İzmit İlçe Spor Müdür yardımcısı Mehmet Bahar, Derince İlçe Spor müdürü Yusuf Yüksel ile Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman da hazır bulundu.

BÜTÜN SPOR BRANŞLARI VAR
Yaz Spor Okulları’nın açılış törenin de konuşan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, minikleri spor yapmaya beklediklerini söyledi. Çintimar, “Herkesin çok rahat yapabileceği, kendisine uygun bir spor branşı vardır. Bizde minik sporcularımızı yaz okullarına bekliyoruz” dedi. Açılışta folklar ekipleri gösteri de bulundu. Ayrıca jimnastikçilerin gösterisi de beğeni ile takip edildi. Bu yılda başka yüzme, voleybol, basketbol, futbol ve uzak doğu sporları olmak üzere bir çok branşta miniklere eğitim verilecek.

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