Yaz saati uygulaması için flaş karar
Sürekli yaz saati uygulaması torba yasaya eklendi. Düzenleme Meclis'te görüşülecek.
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Yaz saati uygulaması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasını taşıyan önergede, 26/12/1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saat Takvimine Dair Kanunun 2. Maddesinin 2. Cümlesi 'Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir' şeklinde değiştiriliyor.
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