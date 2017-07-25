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Yaz sıcağında 9 saat elektriksiz kalmak

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Yaz sıcağında 9 saat elektriksiz kalmak
SEDAŞ ekipleri, yaz döneminde çeşitli kesimlerde bakım ve onarım çalışmalarını da ağırlıklı olarak hafta sonları yapıyor.

Burada amaç, uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle işyerlerinin, büyük sanayi kuruluşlarının mağdur olmasını önlemek.

Ancak, hafta sonları yapılan uzun süreli işler bu kez de, çalışan vatandaşları mağdur ediyor. Çoğu kişi çamaşırını, ev işlerini çalışmadığı hafta sonu yapacak, ancak bu kez elektrikler olmayınca işler duruyor. Hafta sonu aynı sıkıntıyı, Kartepe’de Karaabdülbaki, Sapakpınar, Akmeşe taraflarındaki vatandaşlar yaşadı.

SEDAŞ ekipleri, uzun ve yorucu bir çalışmayla Karaabdülbaki’de alçak gerilim şebekesini yeniledi, yıpranan bazı direkleri değiştirdi. İş büyük olunca, bölgeye 09.00-18.45 saatleri arasında enerji verilemedi. O sıcak havada buzdolapları çalışmadı, elektrikli ev aletleri kullanılamadı, klimalar devre dışı kaldı.

Ancak, özellikle çetin kış şartlarında çok sık elektriksiz kalan o bölgenin insanı, “Aman, şu işi yapsınlar da kışın problem yaşamayalım.” diye 9 saatlik kesintiye seslerini çıkartmadılar.

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