Yaz tatili için erken rezervasyon yaptıranların sayısı hayli fazla

Haftaya referandum var. Bu hafta sonu, referandum öncesindeki bahar pazarını yaşayacağız.

Sokak röportajlarında yaz tatili hazırlıklarını sorduk. Yaz tatili için erken rezervasyon yaptıranların sayısında ciddi bir artış var. Kocaelililer, havalar açtıktan sonra Kandıra Sahilleri’nde yüzmeye hazırlanıyorlar. Ama hâla pek çok kişi İzmit Körfezi’ni denize girmek için yeterli güvenlikte görmüyor. İşte bu haftaki röportajlarımız



Ayşegül KALAYCI



Barış Bilen (32)-Bankacı



5 YILDIZLI BİR OTELDE YERİMİZ HAZIR

Önümüzdeki yaz sezonu için tatil planı yaptım. Eşim ve çocuğum ile birlikte Kuşadası’nda 5 yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırdık. Yurt içinde tatil yapmadığım yer kalmadı. Yurt dışı için ise Amerika’yı düşünüyorum. İlimizde denize girmem. Kandıra ve İzmit Sahili’nde yüzülmez.



Onur Öztürk (35)-Arkeolog

20 KİŞİLİK GRUPLA VER ELİNİ KAPADOKYA

Tatil planımız hazır. Bu yaz 20 kişilik arkadaş grubumuzla birlikte Kapadokya’ya tatile gideceğiz. Erken rezervasyon yaptırmadık. Çünkü otelde kalmayı sevmiyoruz. Yurt dışı düşünürsem, Japonya’yı görmek isterim. Bana göre Kocaeli sahillerinde denize girilmez.



Uğur Gökkaya (29)-İşçi

5 YILDIR AYAĞIMI DENİZE SOKMADIM

Param olmadığı için tatil planım da yok. Yaklaşık 5 yıldır denize girmedim. Aldığımız para zaten bin 500 TL. Kirada oturuyoruz, faturalar ve yeme içme masrafı derken aldığımız parayla ayı geçiremiyoruz. İlimizde Kandıra Sahilleri düşünülebilir ama Körfez'de denize girecek yer yok.



Kenan Şenol (27)-Güvenlik Görevlisi

KÖRFEZ’DE DENİZE GİRMEK YASAKLANMALI

Önümüzdeki yaz sezonu için tatil planım var. Kafa dengi iki arkadaşımla birlikte Bodrum Gümbet’e gideceğiz. Erken rezervasyon yaptırdık. Kandıra Sahilleri’nde her yıl denize girerim. Ancak Körfez’de girmem. Çünkü çok pis. Bence Körfez’de denize girmek yasaklanmalı.



Ramazan Akpınar (43)-Emlakçı

KANDIRA SAHİLLERİ KÖRFEZ'DEN İYİ

Önümüzdeki yaz tatil planımız hazır. Ailece memleketimiz Antalya’ya gideceğiz. Rezervasyon yaptırmadık çünkü orada yazlığımız var. Yurt dışı için Kanada’ya gitmek isterdim. Kandıra Sahili’nde denize giriyorum ama Körfez Sahilleri uygun değil.



Perihan Özcan (45)-Emekli

AİLEMLE SARIMSAKLI’YA GİDECEĞİZ

Önümüzdeki yaz ailemle birlikte Ayvalık Sarımsaklı’ya gideceğiz. Erken rezervasyonumuzu da yaptırdık. Kandıra Sahilleri’nde denize giriyorum. Ama Körfez’in henüz temizlenmediğini düşünüyorum. Bu arada yurt dışı olursa Paris'i görmek isterim.



Yakup Hancı (50)-Emekli

TÜRKİYEMİZ ÇOK GÜZEL, YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTEMEM

Önümüzdeki yaz tatil planım var. Çocuklarım ve torunlarımla birlikte memleketimiz Edirne’ye gideceğiz. Türkiyemiz çok güzel. Yurt dışına çıkmak istemem. Kandıra Sahilleri’nde denize giriyorum. Bence Körfez’de denize girecek kadar temizlendi.



Ecem Yılmaz (28)-Satış Sorumlusu

KÖRFEZ SAHİLLERİNDE MODERN PLAJLAR YAPILMALI

Önümüzdeki yaz erkek arkadaşımla birlikte Fethiye Ölüdeniz’e gitmeyi düşünüyoruz. Yurt dışında Dominik’i görmek isterdim. Kandıra Sahilleri’nde denize giriyorum. Körfez’de belki denize girilir ama daha modern plajlar yapılması lazım.

Ayhan Erdem (44)-İş Güvenliği Uzmanı

KÖRFEZ’DE DENİZE GİRİLİR, YETERİNCE TEMİZLENDİ

Önümüzdeki yaz ailemle birlikte 1 aylığına Marmaris’te bulunan yazlığımıza gideceğiz. Yurt dışında İsveç’i görmek istedim. Kandıra Sahilleri’nde denize giriyorum. Körfez’de hiç girmedim ama bu yıl düşünüyorum. Bence yeterince temizlendi.



Özlem Çetiner (26)-Kuaför

MALDİV ADALARI’NI GÖRMEK İSTERDİM

Önümüzdeki yaz sezonu için tatil planım var. 3 kız arkadaşımla birlikte Bodrum’a gideceğiz. Erken rezervasyonumuzu yaptırdık. Yurt dışında Maldiv Adaları’nı görmek isterdim. Körfez sahillerini temiz bulmuyorum ama Kandıra sahillerinde denize giriyorum.



Çağrı Özal (25)-Öğrenci

ARKADAŞ GRUBUMLA KARADENİZ TURU YAPACAĞIZ

Üniversiteden arkadaş grubumla birlikte Karadeniz turu yapacağız. Şimdilik tatil planımız bu. Yurt dışında Barcelona’yı görmek isterdim. Kandıra Sahilleri’nde her yaz denize girerim. Körfez Sahili’ni yeterli derecede temiz bulmuyorum.



Meltem Ersöz (38)-Ev Hanımı

SANAYİ ATIKLARI KÖRFEZ SAHİLLERİ’Nİ KİRLETİYOR

Erken rezervasyonumuzu yaptırdık, önümüzdeki yaz eşimle birlikte Çeşme’ye gideceğiz. Kandıra Sahilleri’nde denize giriyorum. Ama Körfez Sahili’nde girmem. Çünkü kirli sanayi atıkları denizi kirletiyor. Yurt dışı düşünürsem Venedik'i görmek isterim.