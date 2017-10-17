Yazar Altan kendini astı

Olay bugün Gebze Yenikent Mahallesi Boran-2 Siteleri'nde meydana geldi. 46 yaşındaki Ayşe Altan G evinin banyosunda çamaşır ipi ile kendisin tavana astı. Altan'ı bulan yakınları 112 sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Altan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yazar Ayşe Altan’ın bir süredir sıkıntılar yaşadığı ileri sürülürken, cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.