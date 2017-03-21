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Yazar Armağan, Körfezlilerle bir araya geldi

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Yazar Armağan, Körfezlilerle bir araya geldi
18 Mart'tan 15 Temmuz'a Çanakkale Ruhu Milli Destanı konulu konferans için Körfez ilçesine gelen Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan, Türkiye’yi yok etmek isteyen güçlerin, Çanakkale’de yaşadıkları hezimetin ezikliği altında olduğunu söyledi. 

Körfez Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Mart ayı etkinlikleri kapsamında Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan, '18 Mart'tan 15 Temmuz'a Çanakkale Ruhu Milli Destanı' konulu konferans için Körfez’e geldi. Konferansa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Belediye Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve İsa Taş, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan, 18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında bilgiler aktarırken, 15 Temmuz’a da değinerek, “Çanakkale’de bizi yıkamayanlar, hala çeşitli oyunlar peşinde. 15 Temmuz’da da denediler ama biz onlara Çanakkale destanı yazmaya hazır olduğumuzu gösterdik. Namık Kemal, ‘Fıtrat değişir sanma, bu kan yine bu kan yine o kandır” diyor ya; onlar bizdeki Osmanlı kanını gördükleri için yıkmak adına tezgah üstüne tezgah yapıyorlar. Bizi geçmişimizden koparmak için yapılan oyun, yapılan müdahaleler bitmiyor. Çanakkale’yi küçümseme çabaları, Araplarla aramıza fitne sokma çabaları bunun göstergesi. Biz bunlarla aramıza set çekmek zorundayız. Nasıl Kılıçaslan’ı, Alpaslan’ı, Fatihleri, Emir Alileri durduramadılarsa, Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkasındaki bu milleti de durdurmayacaklar. 18 Mart’ta sadece ufacık üçgen içindeki olanlar, Dünya tarihinin gidişatını etkiledi. Bugün Türkiye’de 1 tane Çanakkale ile ilgili kitap basılıyorsa, İngilizcede 15 tane basılıyor. ‘Nasıl oldu da biz yenildik’ diyerek bunun üzerine kitaplar yazıyor. ‘Türkler kim biz kim?’ diyorlar. Hala bunu hazmedemediler. Çanakkale’nin ezikliği altındalar. Onlar büyük silahlarla geldiler ama farkında olmadıkları bir şey vardı; Bu milletin imanı. Topu tüfeği bir yana, bu milletin iman ve fedakarlığı ile neler yaptığını dünya gördü” ifadelerini kullandı.
Konferans sonrasında Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Mustafa Armağan’a hediye takdim etti. Araştırmacı-yazar Mustafa Armağan da sevenlerine kitap imzaladı.

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