Yazar Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluştu

Ekranların sevilen yüzü Necmettin Nursaçan Hoca, “Peygamber Efendimiz'in İzinde Birlik ve Kardeşlik” konulu söyleşisiyle Darıcalılarla buluştu.

Televizyon izleyicilerinin “Asr-ı Saadetten Tablolar” ve “Cuma Sohbetleri” gibi programlarla yakından tanıdığı Necmettin Nursaçan Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde Darıcalılar ile buluştu. Etkili hitabetiyle sevenlerine seslenen Nursaçan Hoca, zaman zaman Hz. Muhammed’in (SAV) hayatından kesitler sunarak konuşmasını sürdürdü. Bütün müminlerin O’nun hayatını örnek alarak yaşantısını şekillendirmesi gerektiğini söyleyen Nursaçan Hoca, Kuran ve sünnet ışığında yaşamanın önemine dikkat çekti.

Nursaçan Hoca programın sonunda kendisini sevenleriyle buluşturan Başkan Karabacak’a teşekkür ederken, programı büyük zevk alarak takip ettiğini ifade eden Başkan Karabacak’ta verdiği değerli bilgilerden dolayı Darıcalılar adına Nursaçan Hoca’ya teşekkür ederek günün anısına Gönül Birliği Kapısı maketi hediye etti.