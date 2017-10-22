Yazarlar öğrencilerle buluştu

Türkiye Dil Edebiyat Derneği ile Kültür Turizm Bakanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Genç-Des Projesi kapsamında ünlü yazarlar, okullarda okurlarıyla buluşuyor. Proje kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi işbirliğiyle Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’nde yazarlar, Turgay Demirer, Yunus Emre Özsaray ve Zafer Acar edebiyata meraklı öğrencilerle buluşarak edebiyat dünyası ve yazarlıkla ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluşan yazarlar, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Yazarlıkla ilgili birçok konuda bilgi ve tecrübe aktarımı yaptı.



DENEYİMLERİNİ AKTARDILAR

Cahit Elginkan Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide, edebiyat dünyasına yazdıkları kitaplarla katkı sağlayan yazarlar, yazmaya merakı olan öğrencilere deneyimlerini aktardı. Yazarlık serüvenlerine ilişkin bilgi ve tecrübelerini liseli öğrencilerle paylaşan yazarlar yazmaya meraklı öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Edebiyat, şiir, öykü gibi yazmaya yönelik birçok konuda farklı perspektifler sunan yazarlar, öğrencilerin sorularını da cevapladı.





SORULARI CEVAPLANDIRDILAR

Edebiyat dünyasından yazarların yazma serüvenleri yaşadıkları ve yazar olmanın sorumluluğu gibi birçok konuda öğrencilere bilgi aktaran Turgay Demirel, Yunus Emre Özsaray ve Zafer Acar son derece verimli ve keyifli bir sohbet havasında gençlerle söyleşi yaptı. Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencilerinin edebiyat ve yazarlıkla ilgili sorularını da cevaplandıran yazarlar yazmaya, okumaya, edebiyata ilgili gençlerin ufuklarını açtı.

