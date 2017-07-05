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'Yazın terlemekten korkmayın'

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'Yazın terlemekten korkmayın'
Prof. Dr. Çağatay Güler, terlemekten korkulmaması gerektiğini belirterek, "Terleme olmazsa vücutta serinleme olmaz ama şişmanlar terlese de vücudu soğutmaya yeterli olmayabilir." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Güler, bir konferans için geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan sıcaklarda kiloluların, yaşlıların, bebek ve çocukların en önemli risk grubunda bulunduğunu belirtti.

"Şişman ya da kiloları fazla olan kişilerde tehlike daha fazladır çünkü kilolularda kalp zorlaması, kronik hastalıklar fazladır, egzersiz dirençleri azdır. Bu nedenle şişmanların sağlığını sıcaklık olumsuz etkiliyor." diyen Güler, kiloluların serin yerde kalması gerektiğini ifade etti.

"Terlemekten korkmamak lazım"

Kiloluların güneş altında ağır iş ve spor yapmamaları gerektiğini anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Kilolularda, sıcak havada diğerlerine göre daha fazla sıvı kaybı olur, kalbin zorlanması daha fazladır. Solunum sıkıntısı çekerler. Terlemekten korkmamak lazım, terleme olmazsa vücutta serinleme olmaz ama şişmanlar çok terlese de vücudu soğutmaya yeterli olmayabilir. Sıcaktan korunmak için serin yerde durmalılar, hafif yiyecekler tüketmeliler. Su, meyve, yoğurt türü şeyler bol tüketmeli. Vantilatör, havalandırma sistemleri olmayan evlerde karşılıklı pencereler açılarak doğal hava akımı sağlanmalıdır."

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