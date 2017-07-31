Yazın vazgeçilmeziniz olacak tat!

Kavurucu sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde sıvı ihtiyacımız oldukça artıyor. Çoğumuz da serinlemek için asitli, gazlı soğuk içecekleri tercih ediyoruz. Ferahlamak için tükettiğiniz bu içeceklerin içinde yer alan aşırı şeker kilo alınmasına, yüksek miktardaki asit ise mide rahatsızlıklarına neden olabiliyor.

Bu nedenle daha sağlıklı içecek alternatiflerini denemek gerekiyor. Bunun için mutfağınızda her zaman yer alan besinlerden faydalanabilirsiniz. Üstelik bu içecekler bir yandan ferahlamanızı sağlarken, bir yandan da sağlığınız ve güzelliğinize de katkı sağlayacak. İşte o içeceklerden biri domatesli maden suyu.

TARİFİ

Domates A, C ve E vitamini ile folik asit açısından zengin bir sebze. Domates tüketimi arttıkça, kalp hastalığı, diyabet ve kanser riskinde azalma olduğu bazı klinik çalışmalarda tespit edilmiş. Domates tüketimi obezite sorununu giderilmesinde ve sinir sistemi düzenlenmesinde de yardımcı olabiliyor. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi korunmasında ve yaşlanmanın gecikmesinde de rol oynuyor. Bu etkileri sayesinde taze sıkılmış domates suyuna ekleyeceğiniz maden suyu ile taze nane yaprakları, lezzetli ve serinletici olmasının yanında hastalıklardan da korunmanıza yardımcı olacaktır