  • BIST 107.531
  • Altın 143,718
  • Dolar 3,5258
  • Euro 4,1627
  • Kocaeli 21 °C

Yazın vazgeçilmeziniz olacak tat!

»
Yazın vazgeçilmeziniz olacak tat!

Kavurucu sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde sıvı ihtiyacımız oldukça artıyor. Çoğumuz da serinlemek için asitli, gazlı soğuk içecekleri tercih ediyoruz. Ferahlamak için tükettiğiniz bu içeceklerin içinde yer alan aşırı şeker kilo alınmasına, yüksek miktardaki asit ise mide rahatsızlıklarına neden olabiliyor.

Bu nedenle daha sağlıklı içecek alternatiflerini denemek gerekiyor. Bunun için mutfağınızda her zaman yer alan besinlerden faydalanabilirsiniz. Üstelik bu içecekler bir yandan ferahlamanızı sağlarken, bir yandan da sağlığınız ve güzelliğinize de katkı sağlayacak. İşte o içeceklerden biri domatesli maden suyu.

TARİFİ

Domates A, C ve E vitamini ile folik asit açısından zengin bir sebze. Domates tüketimi arttıkça, kalp hastalığı, diyabet ve kanser riskinde azalma olduğu bazı klinik çalışmalarda tespit edilmiş. Domates tüketimi obezite sorununu giderilmesinde ve sinir sistemi düzenlenmesinde de yardımcı olabiliyor. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi korunmasında ve yaşlanmanın gecikmesinde de rol oynuyor. Bu etkileri sayesinde taze sıkılmış domates suyuna ekleyeceğiniz maden suyu ile taze nane yaprakları, lezzetli ve serinletici olmasının yanında hastalıklardan da korunmanıza yardımcı olacaktır

 

Bu haber toplam 219 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Değirmendere’nin yeni heykelleri var31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:46
  • Çocuk yuvasında kedi seferberliği31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:40
  • Başkan Karaosmanoğlu, Orhan Mahallesi heyetini ağırladı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:33
  • İşte Kocaeli'de balık tutkunlarının adresi31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:59
  • Sedaş’tan kesinti programı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:59
  • Kocaeli’deki tüneller özel ekiple temizleniyor31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:51
  • Kahveci, İzmit’ten Harvard Yolcusu31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:48
  • Körfez TEM Otoyolu’da simitçi avı31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:26
  • Körfezli iş adamlarından 5 metrelik şehit anıtı31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:37
  • Karamürsel Osmaniye’de Laz Festivali31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti