Yazlık Ilıca Tesisleri'ne 5 yeni aile odası

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Genel Koordinatör Nihat Abiş ve Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman ile birlikte Yazlık Ilıca Termal Tesisleri'ne giderek incelemelerde bulundu. Gölcük Belediyesi, Yazlık Ilıca Tesisleri'ne gelen yoğun talebi karşılamak adına, yeni aile odaları yapımına başladı. Bu kapsamda tesislerin yanında bulunan ek binanın aile odaları olarak düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Yapılan plan dahilinde ek binada bulunan alanda 1 erkek masaj odası, 1 bayan masaj odası, 1 kese odası, oda içerisinde de sauna, jakuzi ve dinlenme odaları bulunacak. Çalışma kapsamında 5 yeni aile odası yapılmış olacak.

YENİ ODALAR ILICA'YA YAKIŞACAK

Yapılacak olan aile odaları alanında incelemelerde bulunan Başkan Ellibeş, "Gölcük Belediyesi olarak prestij projem olarak gördüğüm Yazlık Ilıca Tesisleri'ni yaparken kafamızda, tüm Türkiye, hatta dünya vatandaşlarına hizmet etmesi fikri vardı. Bu düşünce ile yola çıktık. Geldiğimiz noktada ilgi beklenenin üzerinde gelişti. Bu bizim halkımıza hediyemizdir. Ilıcamıza yoğun talepler dolayısı ile 5 tane daha yeni aile odası yapılmasına karar verdik. Çalışmalar hızla devam ediyor. Bu odaları tesisimize yakışır şekilde tüm vatandaşlarımızın kullanımı için dizayn edeceğiz. Kentimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm vatandaşlarımızı Yazlık Ilıca'ya bekliyoruz" dedi.