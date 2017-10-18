YAZMAK İSTEMEDİĞİM BAZI HUSUSLARI YAZMAK VACİP OLDU

Genel ve yerel yönetimlerde söz sahibi olan seçilmiş ve atanmış yöneticiler, devleti yöneten hükümetin temsilcileri olarak vilayetlerde görev yapan tüm sivil ve resmi kurumlar ciddi bir şekilde denetlenmelidir. Devlet FETÖ ile meşgul olurken, fırsatçılara dikkat edilmelidir. Sivil ve resmi kurumlarda alınacak yeni personelin ve kurum içinden üst makamlara atanacak kişilerin güvenlik soruşturmaları çok ciddi ve gizlilik içinde yapılmasına özen gösterilmelidir.

Vilayetin en üst makamı olan valilik, devlet ve hükümet adına bölgenin sevk ve idarisinin sorumluluğunu taşıyan çok önemli bir makamdır. Bu makamda oturan kişi halkın sosyal ekonomik kültürel meseleleriyle doğrudan ilgilenmelidir. Sorumlu olduğu bölgede bulunan sivil ve resmi kurumları denetlerken bu kurumların başında bulunan müdür, şube müdürü ve çalışan personelin halka karşı duruş ve davranışlarını takip ederek gerekli tedbirleri almalıdır.

Devletin resmi ve sivil kurumları, vatandaşlara sağlıklı hizmet vermek için, başkent Ankara’dan başlayarak, ülkenin en ücra köşesine kadar birbirine bağlı zincir halkaları gibi güçlü bir teşkilat organizasyonu kurmuşlardır. Devletin yapılanmasında birçok birimler olsa da, göze çarpan en önemli iki kurumu siyası ve askeri teşkilatlardır. Yeni sisteme göre, siyasi ve askeri teşkilatlar eskiye nazaran çok daha güçle bir şekilde, silsile yoluyla doğrudan doğruya devletimizi temsil eden, başkomutan sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanına bağlıdırlar. Bu iki teşkilat organizasyonu vilayetlerin tamamında örgütlenerek mekân, imkân ve personel olarak donatılmış durumdadırlar. Siyasi iktidarların görevi, askeri kurumu güçlendirmek, askerin görevi vatanı her türlü tehlikelerden korumaktır.

Genel yönetime bağlı siyasi ve askeri organizasyonun birinci halkası, hükümeti kuran iktidar partisidir. İkinci halkası bakanlıkları temsil eden valiler ve kendisine bağlı resmi ve sivil müdürlüklerdir. Üçüncü halkası yerel yönetici dediğimiz belediye başkanları ve kendi bünyesinde oluşturulan daire başkanlıkları ve diğer birimlerdir. Vilayetlerde teşkilatlanan siyasi ve askeri birimlerin sağlıklı yürümesinden valiler sorumludurlar. Valiler, vilayet hudutları dâhilinde yaşayan insanlara suratlı ve etkili bir şekilde hizmet etmek için, kurulu olan mevcut organizasyonu masa başında oturarak, kâğıt üzerinden takip etmekle görevlerini hakkıyla yerine getirmiş olamazlar.

Devleti yöneten iktidar partisi, halkın maddi ve manevi beklentilerine cevap vermek, ülkenin kalkınmasını sağlamak, milletin refah seviyesini yükseltmek, iç ve dış siyasi olaylara çözüm üretmek gibi ve benzeri birçok görevleri vardır. Genelde ve yerelde halkın bu isteklerine cevap verebilmek için, hükümeti kuran iktidar partisi, hükümetin temsilcisi olacak valilerin atamasını yaparken, yerel yöneticileri seçerken çok dikkatli olmalıdırlar.

Valiler devletin genel hizmetlerinden, belediye başkanları yerel hizmetlerden sorumlu olmaları hasebiyle, sevk ve idare ettikleri personeli de çok dikkatle takip etmelidirler. Mesleğinin ehli olan ehliyetli ve liyakatli valilerin işlerini kolaylaştırmak ve kendilerinden istenilen verimi almak için, hükümet vilayet emrine atadığı kaymakam, emniyet müdürü ve diğer müdürleri de çok dikkatle araştırıp tayın etmelidir.

Hükümet görevini yerine getirdiği halde, ilgili vali halka hizmet görevini yerine getiremiyorsa, o vali görevden alınmalıdır. Vilayetlere atanan üst veya alt seviyedeki bir memur, ideolojik veya başka bir sebeple hizmet üretmeyerek halkı rahatsız ediyorsa, sosyal medya üzerinden veya alenen hükümet yetkililerini ve cumhurbaşkanına haksız bir şekilde eleştirerek hakaretlerde bulunuyorsa ideolojik saplantılarını çalıştığı kuruma taşıyarak sosyal gerilimlere yol açıyorsa, bu tipteki memurların dikkati çekilmelidir. Kanun ve nizamlara uymayan halka tepeden bakarak tahkir eden bu tip memur ve amirleri, Valiler görevden almaya niyetlendiğinde siyasiler devreye girmemelidir.

Devlet mekanizmasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hükümet tarafından atanan valiler, vilayetin yönetilmesinde görev alan vali yardımcıları, kaymakamlar, müdürler, şube müdürleri, emniyet ve askeri yetkilerle, istihbarat elemanlarıyla ve siyasi partilerin temsilcileriyle, düzenli bir şeklide koordinasyon toplantıları yapmalıdırlar. Bu toplantılarda katılan sivil ve resmi memurların, fikir ve düşüncelerini açık bir şekilde konuşmalarına valiler müsaade etmelidirler. Yapılan konuşmalar not edilerek ilgili kişilerin ehliyet, liyakat ve kabiliyetleri değerlendirilerek önleri açılmalıdır.

Yerel yöneticilere gelince, iyilerini tenzih ederek söylemek gerekirse bugüne kadar yapılan tayın ve atamalarda ve personel alımlarında çok fazla dikkat edilmemiştir. Bazı tayın ve atamalar, işe alımlar, ahbap çavuş ilişkisi şeklinde yapıldığından ister istemez birçok haksızlıklar yapılmıştır.

Üzülerek ifade edelim ki kimi belediye başkanlarımız, görev dağılımı yaptıktan sonra makamına çekilerek, yapılan hizmetlerin nasıl yürütüldüğünü yerinden takip etme yerine ilgili kişiden bilgi almakla yetinmektedirler. Yapılan hizmetler ucuz mu pahalımı, faydalımı zararlımı olduğunu düşünmeden, ilgili birim başkanlarından aldığı bilgilerle işlerin tıkır, tıkır yürüdüğünü düşünerek, iyi bir yerel yönetici olduğuna inanmaktadırlar. Bu hal metal yorgunluğa sebeptir.

Belediyelerde personel alınması için kendilerine bilgi verildiğinde, saf bir düşünce ile atadıkları daire başkanlarına“siz bildiğiniz gibi yapın” teminatı vererek, yönettikleri belediye personeli hakkında doyurucu bilgilere sahip olmadıklarından kendilerine destek veren personeli dolayısıyla halkı yorduklarının farkında değillerdir. Yapılan bazı hatalar kendilerine ulaşınca hatayı söyleyen kişiler dışlanırken, hata yapan insanların takdir edildiğine milletimiz şahittir. Sayın Erdoğan FETÖ ile mücadele ederken, bazı resmi ve sivil kurumlarda ciddi adımlar atılmadığı gibi, FETÖ benzeri teşkilat elemanlarının belediyelerde ve bazı bakanlıklarda, atamaların yapılması milletimizin moralini bozuyor ve AK partisine zarar veriliyor.

Meseleyi uzatmadan AK partisi devlet kadrolarının yenilenmesinde ve siyasi yapılanmada şöyle bir yol izlerse faydalı olur kanaatindeyim. Bugüne kadar devlet mekanizmasında görev yapan ve görev başında olan müsteşar, genel müdür, vali, emniyet müdürü ve kaymakamlarla birlikte bu görevleri yapabilecek insanları bir araya getirerek yeniden bir değerlendirmeye alınarak 81 il ve 890 ilçenin valileri kaymakamları ve diğer müdürlerin tayını yapılmalıdır.

Siyasi yapılanmaya gelince; Geçmişte farklı siyasi partilerde aynı dava için mücadele eden il ve ilçe başkanlarıyla birlikte bugüne kadar Ak partisinde görev yapan mevcut il ilce başkanları, büyük şehir ve diğer il ve ilçe belediye başkanlarını milletvekilleriyle geniş istişareler yapılmalıdır. Çok önemli bir hususta kanaat önderleriyle ve aynı çizgide kalemleriyle mücadele eden aydın ve yazarlarla istişare ederek, 2019 seçimlerinde halkın yorgunluğunu alacak, halkı heyecanlandıracak adaylarla yola çıkılırsa, Yüce Allah’ın izniyle %50+1 oranının üzerine oy almak zor olmayacaktır. Arif olan anlar.