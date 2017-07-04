YDUS tercih işlemleri başladı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS-2016) tercih işlemleri başladı. Adaylar, 10 Temmuz'a kadar tercihlerini yapabilecek.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS-2016) tercih işlemleri başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre adaylar, 17 Aralık 2016'da gerçekleştirilen YDUS için 10 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecekler.

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapabilecekler.

2016-YDUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacak yerleştirmelerde, dava süreci devam eden alanlarla ilgili değerlendirme ve tercih işlemi ise ancak idari yargı kararı sonrasında yapılabilecek.