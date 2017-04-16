  • BIST 90.654
  • Altın 151,873
  • Dolar 3,6616
  • Euro 3,9026
  • Kocaeli 18 °C

Yeğenine kurşun yağdıran dayı yakalandı

»
Yeğenine kurşun yağdıran dayı yakalandı
Körfez'de meydana gelen olayda yeğenini silahla yaralayan Selim A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay Körfez Fatih Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin Dülger 41 SN 9768 plakalı aracıyla seyir halindeyken dayısı  Selim A. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada  Selim A. yeğenine 8 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ü Metin Dülger bacağına isabet etti. Dülger kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Olayın ardından kayıplara karışan Selim A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Selim A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Binali ASLAN

Bu haber toplam 9216 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşini oy kullanmaya gönderdikten sonra intihar etti16 Nisan 2017 Pazar 16:00
  • D-100'de zincirleme kaza! 2 yaralı16 Nisan 2017 Pazar 15:47
  • Oy kullanmaya giderken kaza! Yaralılar var16 Nisan 2017 Pazar 14:45
  • Yaktığı ateşte ölü bulundu 16 Nisan 2017 Pazar 12:17
  • Tünel içinde zincirleme kaza! Yaralılar var16 Nisan 2017 Pazar 09:25
  • Kocaeli'de üst düzey seçim güvenliği16 Nisan 2017 Pazar 07:55
  • Kamyonet Tır'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı15 Nisan 2017 Cumartesi 20:46
  • Sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi15 Nisan 2017 Cumartesi 13:53
  • Elektrik malzemeleri deposu alev alev yandı15 Nisan 2017 Cumartesi 08:57
  • 17 yaşındaki gencin cesedi bulundu!14 Nisan 2017 Cuma 23:17
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti