Yeğenine kurşun yağdıran dayı yakalandı

Körfez'de meydana gelen olayda yeğenini silahla yaralayan Selim A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay Körfez Fatih Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin Dülger 41 SN 9768 plakalı aracıyla seyir halindeyken dayısı Selim A. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Selim A. yeğenine 8 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ü Metin Dülger bacağına isabet etti. Dülger kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Olayın ardından kayıplara karışan Selim A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Selim A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Binali ASLAN