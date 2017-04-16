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Yeğenine kurşun yağdırdı

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Yeğenine kurşun yağdırdı
Körfez'de meydana gelen olayda Selim A. isimli şahıs yeğenini silahla yaraladı.

Olay Körfez Fatih Mahallesi'nde akşam saat 21.00'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin Dülger 41 SN 9768 plakalı aracıyla seyir halindeyken dayısı  Selim A. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada  Selim A. yeğenine 8 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ü Metin Dülger bacağına isabet etti. Dülger kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan Selim A.'yı yakalanmaya çalışılıyor.

Binali ASLAN

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