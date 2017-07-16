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Yeliz Koray serbest

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Yeliz Koray serbest
İzmit'te, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir internet gazetesinin yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, yazı işleri müdürlüğünü yaptığı internet gazetesinde yayınlanan "Yerim destanınızı" başlıklı yazısında yer alan ifadelerle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Yeliz Koray Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Yeliz Koray, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Koray bugün savcı karşısına çıktı. Savcı, Yeliz Koray’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca dün kentten yayın yapan bir internet gazetesinin yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray, 15 Temmuz darbe girişimindeki mücadeleyi, şehitleri ve vatandaşın darbeye karşı duruşunu küçümseyici ifadelerinin bulunduğu "Yerim destanınızı" başlıklı köşe yazısı nedeniyle soruşturma başlatmış ve Türk Ceza Kanunu'nun "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu düzenleyen 216. maddesi gereğince Yeliz Koray hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

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