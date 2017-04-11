Yelken Cafe'de işletmeci değişmedi

Belde A.Ş.’de Karamürsel Sahili’nde bulunan toplam 916 metrekarelik kapalı ve açık alana sahip Karamürsel Yelken Cafe’nin kiralama ihalesi de yapıldı.

5 yıldır buranın işletmesini yapan Ufuk Demir, Karamürsel Mahallesi İnönü Caddesi No:46 adresindeki Yelken Cafe’nin ihalesine tek isim olarak katıldı. Aylık KDV hariç 7.250 TL’den ihaleye çıkartılan kafeterya için Ufuk Demir, son olarak 7.600 TL teklif verdi. Ufuk Demir, 5 yıl daha buranın işletmesini üstlendi. Demir, ilk yıl için peşin 91.200 TL ödeyecek. 5 yıllık sürede her yılı peşin ödenmek üzere Yelken Cafe için işletmeci toplamda 456 bin TL ödeyecek.

Şennur YILDIZ