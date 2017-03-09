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Yelken Kafe ortaya çıktı

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Yelken Kafe ortaya çıktı
Derince Yavuz Sultan Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerindeki alanda yapımı süren, Derince’nin prestij projesi Yelken Cafe&Restaurant, artık iyice ortaya çıktı.

Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Cafe’nin sadece ilçenin değil, bölgenin incisi olacağını belirten Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, MHP’li meclis üyelerine artık iyice ortaya çıkan İzmit Körfezi manzaralı tesisi gezdirdi, bilgi verdi.

Projeleri yerinde inceleyen MHP’li meclis üyeleri, her iki projenin de ilçeye değer katacağını ifade etti.

Derince Belediyesi Meclisi’nin Mart ayı Toplantısı’nın sonrasında Başkan Bulut, Başkan Yardımcısı Osman Ergin, AK Parti Meclis Üyesi Adnan Yıldız, MHP Meclis Üyeleri Hakan Karakaş, Abdurrahman Kaya ve Salim Sayar ile birlikte, Derince Sahili’nde yapımı devam eden inşaata gittiler.

GÖRKEMLİ VE MANZARALI BİR YAPI
Yavuz Sultan Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerindeki alanda inşa çalışmaları devam eden Yelken Kafe ile ilgili MHP’li meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Bulut, “Projemiz tamamlandığı zaman burası sadece kentimizin değil, bölgemizin de en gözde merkezleri arasında yer alacak. Farkındalık oluşturacak olan bu projemizin işletmesini güvenilir bir markaya emanet etmek için titiz bir çalışma içerisindeyiz” dedi. Başkan Bulut ve beraberindeki heyet, İzmit Körfezi manzaralı yapının bulunduğu bölgeyi gezdi, projeyle ilgili ayrıntıları anlattı. Yüzme havuzu inşaatını da gezen meclis üyeleri, projelerin Derince’ye artı değer katacağını belirttiler.

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DENGELİ FİYATLAR- Güzel giden havalar, İzmit Perşembe Pazarı’nda de tezgâhlarda fiyatların düşmesine, dengelenmesine neden oldu. Taze fasulye biraz yükselirken, taze soğan, taze kabak, sivri biber, göbek marul, çilek, kereviz, maydanoz, brokoli, siyah havuç, dut fiyatları düştü. Balık Pazarı’nda deniz levreği 60 TL’den satıldı. Pazarcı Adem Çolakoğlu, taze kabağın kilosunu 2 TL’den sattı.

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